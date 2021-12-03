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Prof. Dr. Sipahi: Omicron varyantının salgını bitirebilecek bir mutasyon olma olasılığı düşük - Son Dakika

Prof. Dr. Sipahi: Omicron varyantının salgını bitirebilecek bir mutasyon olma olasılığı düşük

03.12.2021 11:09
Prof. Dr. Sipahi: Omicron varyantının salgını bitirebilecek bir mutasyon olma olasılığı düşük

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Omicron varyantının salgını bitirebilecek bir mutasyon olma olasılığının oldukça düşük olduğunu söyledi.

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Omicron varyantının salgını bitirebilecek bir mutasyon olma olasılığının oldukça düşük olduğunu söyledi. Sipahi, "Bu virüsü yaklaşık 25 bin parçalı bir yapboz olarak düşünün. Omicron ile enfekte olduğunuzda dahi virüs mutasyon geçirmeye devam ediyor" dedi.

Her varyanttan salgını bitirmesinin beklendiğini söyleyen Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Omicron varyantıyla ilgili de aynı beklentinin yaygın olduğunu dile getirdi. Bu beklentinin karşılık bulup bulmayacağının zaman içinde ortaya çıkacağını kaydeden Sipahi, "Pandeminin başından itibaren bir mutasyon gelecek ve salgını bitirecek beklentisi var. Bu henüz gerçekleşmedi. Beşinci piki yaşıyoruz. Her yeni varyant bir öncekine göre daha hızlı bulaşan oldu. Daha çok öldüren çıkmadı ama süreç içinde daha hızlı bulaşanlar oldu. Eldeki datalar daha fazla öldürmediğini söylüyor. Standart öldürme hızının üstünde değil. Birkaç ay sonra Omicron'dan ölenlerin ne kadar olduğunu daha rahat söyleyebileceğiz" dedi. Omicron varyantının aşıdan kaçma durumuyla ilgili net verilerin birkaç ay sonra ortaya çıkacağını belirten Sipahi, Sinovac ve Biontech ile karışık tipte aşılananların bu gibi varyantlara karşı daha avantajlı olabileceğini söyledi.

'ENFEKTE OLAN HASTA SAYISI DAHA AZ'Omicron'un salgını bitirebilecek bir mutasyon olma olasılığının oldukça düşük olduğunu savunan Sipahi şöyle devam etti: "Kişisel görüşüm, salgının tamamen kaybolma olasılığının az olduğu yönünde. Bu virüsü yaklaşık 25 bin parçalı bir yapboz olarak düşünün. Omicron ile enfekte olduğunuzda dahi virüs mutasyon geçirmeye devam ediyor. Bu yapbozun bütün parçaları tespit edilerek yeni varyantların tanımlanmasını sağlanıyor. Ne kadar korkmamız gerektiğini zaman içinde öğreniyoruz. Alfa'dan sonra Delta geldi. Omicron için de çok fazla soru var. Aşıdan kaçma olasılığını zaman gösterecek. Bu varyant tanımlanalı 1,5- 2 ay oldu. Omicron varyantı ile enfekte olan hasta sayısı daha az. Büyük miktarda veri gelmeli. Ama şu ana kadar gelen veriler daha fazla öldürdüğünü söylemiyor."'HEDEF, ÇİFT DOZ AŞI ORANINI YÜZDE 90'IN ÜZERİNE ÇIKARMAK'Ülke genelinde etkin çift doz aşılıların oranının artması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, tek doz aşı olanların sayısının oldukça yükselse de iki doz aşı olanların sayısının henüz yüzde 60 civarında olmadığını ifade etti. Çift doz aşılıların İzmir'de biraz daha fazla olduğunu belirten Sipahi, "İdeal olan çift aşılıların oranını yüzde 90'ın üzerine çıkarmak. Bunu başardığımızda Covid-19'un hayatımıza etkisi daha az olacaktır. İzmir'in şansı havaların güzel gitmesi oldu. Önümüzdeki günlerde havaların soğumasıyla birlikte kapalı ortamlarda kalma sıklığı artacağı için bunun rakamlara yansıması yüksek olacak. Aşı dışında bizi kurtaracak fazla bir şey yok. Verilerimiz yukarı doğru gitmiyor ama aşağı doğru da gitmiyor. Şu an bir plato çiziyor gibi duruyor" dedi.'TÜM DÜNYADA ETKİN AŞILANMAYLA SALGINDAN KURTULABİRİZ'Mart ayında pandeminin iki yılı dolduracağını hatırlatan Sipahi, şunları anlattı: "İzmir'de geçen sene 30 Ekim depreminde kaybettiğimiz insan sayısının neredeyse iki katını her gün pandemi nedeniyle kaybediyoruz. Sorun bu ölüm sayısının kanıksanmış olması. Bizim bir gün maskesiz ya da mesafeye dikkat etmeden yaşayabilme ihtimalimiz virüsün dolaşımının minimalize edilmesiyle ilgilidir. Virüsün dolaşımı tüm dünyada azalmadıkça varyantlar olmaya devam edecek. Tüm canlılar ki bunlara virüsler de dahil soylarını devam ettirmek isterler. Ne kadar çok aşı tüm dünyada olursa dolaşan virüs ve oluşan varyantların sayısı da azalacak. Virüsün kendini yok etmesinden çok tüm dünyanın etkin aşılanmasıyla bu salgından kurtulabiliriz."

Prof. Dr. Sipahi: Omicron varyantının salgını bitirebilecek bir mutasyon olma olasılığı düşük
Prof. Dr. Sipahi: Omicron varyantının salgını bitirebilecek bir mutasyon olma olasılığı düşük

Tıp Fakültesi Hastanesi, Öğretim Üyesi, Omicron, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Sipahi: Omicron varyantının salgını bitirebilecek bir mutasyon olma olasılığı düşük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Sipahi: Omicron varyantının salgını bitirebilecek bir mutasyon olma olasılığı düşük - Son Dakika
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