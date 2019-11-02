Prof. Dr. Sönmez'den dizilere 'doktorlara şiddet' eleştirisi

'Sağlıkta Şiddete Çok Yönlü Bakış' sempozyumu

SAMSUN - Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, dizilerde ve sosyal medyada doktorlara şiddetin olağan bir durummuş gibi paylaşıldığını söyledi.

Medicana Samsun Hastanesinde 'Sağlıkta Şiddete Çok Yönlü Bakış' konulu sempozyuma düzenlendi. Sempozyuma onur konuğu olarak katılan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, "Şiddet çağımızın en korkutucu anti sosyal suçlarından biridir. Sağlık kurumlarına göre şiddet, hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları için tehlike oluşturan potansiyel söz, ekonomik istismar veya davranış, psikolojik veya cinsel saldırılar olarak ele alınmaktadır. Günümüzde sağlık çalışanlarının yaşadıkları şiddet olayları gün geçtikçe artmakta ve önem verilmesi gereken bir olay olarak önümüze gelmektedir. Ekibe karşı saygı, suçun muhatabının sıra ile başhekim, sağlık müdürü, müsteşar ve hatta bakan olduğu bir makama varmadıkça bu duruma çözüm bulunamayacaktır. Hekimler sadece kurumun değil, hizmet verdikleri hastaların ve onların ailelerinin desteği olmadıkça bu hizmeti yürütmesi de çok zor olacaktır" dedi.

"Çocuğa anne ve babasından sonraki en yakın kişi o çocuğun doktorudur"

Dizilerde ve sosyal medyada doktorlara şiddetin olağan bir durummuş gibi paylaşıldığını aktaran Sönmez, "Bir doktor öldürüldüğü zaman sadece o hastanedeki hemşire ve doktorlar toplanıyorlar, bu durumu protesto ediyorlar. Peki, o doktorun yıllarca şifa verdiği yüzlerce hasta, o hastanede şifa bekleyen sayısız insan ve onların yakınları nerede? Hiçbir zaman orada değiller. Sadece doktorların ve hemşirelerin toplandığı bir protesto ile son buluyor. Gerçekten o hastanede yatan tüm hasta ve yakınlarının destek olmaması da onların ayıbıdır aslında. Bir çocuğa anne ve babasından sonraki en yakın kişi o çocuğun doktorudur. Bir kadının veya erkeğin eşinden sonraki en mahremi doktorudur" ifadelerini kullandı.

Panelistler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Böke, OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Yüce, Samsun Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Kutluhan Gökçe'den oluştu. Sempozyumun moderatörlüğünü Medicana Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Meral Kıvırcı yaptı.

Panel sonrası plaket takdimi ile program sona erdi. Sempozyuma Samsun Barosu Başkanı Avukat Kerami Gürbüz'ün yanı sıra çok sayıda doktor ve hemşire katıldı.