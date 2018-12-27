Prof. Dr. Soydugan, Tug Yönetim Kurulu Üyesi Oldu
1 saat önce
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) Fizik Bölümü Astrofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan'ın Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiği belirtildi.
Soydugan, 2 yıl süreyle bu görevde bulunacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:03 Kaynak: AA
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