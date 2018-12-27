Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Soydugan, Tug Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

Prof. Dr. Soydugan, Tug Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

1 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Prof. Dr. Soydugan, Tug Yönetim Kurulu Üyesi Oldu, System.String[]
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) Fizik Bölümü Astrofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan'ın Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiği belirtildi.

Soydugan, 2 yıl süreyle bu görevde bulunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:03 Kaynak: AA

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı

Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağın Altından Çıkarıldı Son Dakika! Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:41:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Soydugan, Tug Yönetim Kurulu Üyesi Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]