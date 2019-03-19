Prof. Dr. Söylet'ten Osmaneli'ne Ziyaret
1 saat önce
Osmaneli ilçesine gelen eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, Belediye Başkanı Münür Şahin'i de ziyaret etti.
Osmaneli
ilçesine gelen eski İstanbul Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet
, Belediye Başkanı Münür Şahin
'i de ziyaret etti.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Kardeşim, arkadaşım, ilçemizin yetiştirdiği büyük değer Prof. Dr. Yunus Söylet'i ilçemizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Çıktığımız yolda değerli hocamızın bizleri ziyaret etmesi ve ilçesine sahip çıkması büyük gurur. Her gün artan desteğe değerli hocamızın da katılması ne kadar doğru bir hareket olduğumuzu gösteriyor. Değerli hocamıza tekrar teşekkür ediyor, saygılar, sevgiler sunuyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:42 Kaynak: İHA
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