Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Söylet'ten Osmaneli'ne Ziyaret

Prof. Dr. Söylet'ten Osmaneli'ne Ziyaret

1 saat önce

Osmaneli ilçesine gelen eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, Belediye Başkanı Münür Şahin'i de ziyaret etti.

Prof. Dr. Söylet'ten Osmaneli'ne Ziyaret, System.String[]
Osmaneli ilçesine gelen eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, Belediye Başkanı Münür Şahin'i de ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Kardeşim, arkadaşım, ilçemizin yetiştirdiği büyük değer Prof. Dr. Yunus Söylet'i ilçemizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Çıktığımız yolda değerli hocamızın bizleri ziyaret etmesi ve ilçesine sahip çıkması büyük gurur. Her gün artan desteğe değerli hocamızın da katılması ne kadar doğru bir hareket olduğumuzu gösteriyor. Değerli hocamıza tekrar teşekkür ediyor, saygılar, sevgiler sunuyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:42 Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, Yunus Söylet, Münür Şahin, Osmaneli, Yaşam
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