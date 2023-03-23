Prof. Dr. Sözbilir: Anaşok niteliğinde 15 günde kırılan faylara Savrun Fayı da eklendi - Son Dakika
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Prof. Dr. Sözbilir: Anaşok niteliğinde 15 günde kırılan faylara Savrun Fayı da eklendi

23.03.2023 19:21
Prof. Dr. Sözbilir: Anaşok niteliğinde 15 günde kırılan faylara Savrun Fayı da eklendi

İZMİR'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

İZMİR'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen Savrun Fayı'nın 20 kilometre uzunluğundaki kuzey segmentinin tetiklenip, 4 ve üstü çok sayıda deprem üreterek kırılmaya başladığını söyledi. Şimdiye kadar anaşok niteliğinde 15 günde kırılan Amanos, Narlı, Pazarcık, Erkenek, Doğanşehir Çardak, Antakya faylarına 8'inci fay olarak Savrun Fayı'nın da eklendiğine dikkat çeken Sözbilir, bunun bölgedeki fay tetiklenme mekanizmasının devam ettiğini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası Savrun Fayı'nın da etkilendiğini belirtti. 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş'ın merkez üssü Pazarcık ilçesi olan ve bu ilk sarsıntıdan 9 saat sonra meydana gelen Elbistan ilçesi merkezli depremlerden sonra, 20 Şubat 2023 tarihinde de Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde bir ana şok daha yaşandığına dikkat çeken Sözbilir, "Bu ana şokların ardından 15 bini aşan artçı şok bölgeyi belirli aralıklarla sürekli olarak sarsıyor. Arazideki gözlemlerimiz ve sismolojik veriler birlikte değerlendirildiğinde, artçı şok niteliğindeki bazı depremlerin Savrun Fayı'nın kuzey segmenti üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Savrun Fayı ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı'nın doğu ucundan başlar, Göksun güneyinden geçerek Kadirli ilçesine kadar uzanır. Fay 20 km ve 40 km uzunluğundaki 2 fay segmentinden yapılıdır. 6 Şubat'taki ana şoklardan sonra Göksun tarafında önemli oranda stres birikimi nedeniyle, Savrun Fayı'nın kuzeydeki segmenti üzerinde 4.9'a varan büyüklükte çok sayıda deprem olmaktadır" dedi.

"Normal şartlarda 20 kilometre uzunluğundaki bir fay segmenti 6.2 büyüklüğüne varan deprem üretebilir" diyen Prof. Dr. Sözbilir, şöyle devam etti:

"Benzer şekilde daha güneydeki 40 kilometre uzunluğundaki fay segmenti ise 7 büyüklüğüne varan depremler üretebilir. Fakat şimdiye kadar güneydeki fay segmentinin tetiklendiğine dair sismolojik bir veri bulunmamaktadır. Bununla beraber Savrun Fayı'nın 20 kilometre uzunluğundaki kuzey segmenti tetiklenmiş olup, 1.5 ay içinde 4'ün üzerinde çok sayıda deprem üretmiştir. Bu durumda normal koşullarda 6.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olan Savrun Fayı'nın kuzey segmentinin 4 ve üstü çok sayıda deprem üreterek kırılmaya başladığını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar anaşok niteliğinde 15 günde kırılan Amanos, Narlı, Pazarcık, Erkenek, Doğanşehir Çardak, Antakya Fayı'na 8'inci fay olarak Savrun Fayı'nın da eklendiği anlaşılmaktadır. Bu da bölgedeki fay tetiklenme mekanizmasının devam ettiğini göstermesi açısından çok önemli bir gözlem olarak değerlendirilebilir."

Kaynak: DHA
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Dokuz Eylül Üniversitesi, Kahramanmaraş, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Sözbilir: Anaşok niteliğinde 15 günde kırılan faylara Savrun Fayı da eklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Sözbilir: Anaşok niteliğinde 15 günde kırılan faylara Savrun Fayı da eklendi - Son Dakika
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