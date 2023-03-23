Prof. Dr. Sözbilir'den Savrun Fayı'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Sözbilir'den Savrun Fayı'na ilişkin açıklama Açıklaması

23.03.2023 20:17
Prof. Dr. Sözbilir'den Savrun Fayı'na ilişkin açıklama Açıklaması

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerinin ardından arazideki gözlemler ve sismolojik verilerin artçı şok niteliğindeki bazı depremlerin "Savrun Fayı" adı verilen fayın kuzey segmenti...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerinin ardından arazideki gözlemler ve sismolojik verilerin artçı şok niteliğindeki bazı depremlerin "Savrun Fayı" adı verilen fayın kuzey segmenti üzerinde yoğunlaştığını söyledi.
Sözbilir, 6 Şubat 04.17'de 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ile 9 saat sonra meydana gelen Elbistan merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta Defne merkezli 6.4 büyüklüğünde bir ana şok daha yaşandığını hatırlattı.
Ana şokların ardından 15 bini aşan artçı şokların bölgeyi belirli aralıklarla sürekli sarstığını belirten Sözbilir, "Arazideki gözlemlerimiz ve sismolojik veriler birlikte değerlendirildiğinde, artçı şok niteliğindeki bazı depremlerin 'Savrun Fayı' adı verilen fayın kuzey segmenti üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz." dedi.
Savrun Fayı'na ilişkin bilgi veren Sözbilir, şunları kaydetti:
"Savrun Fayı ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı'nın doğu ucundan başlar, Göksun güneyinden geçerek Kadirli ilçesine kadar uzanır. Fay, 20 km ve 40 km uzunluğundaki 2 fay segmentinden yapılıdır. 6 Şubat tarihindeki ana şoklardan sonra Göksun tarafında önemli oranda stres birikimi nedeniyle, Savrun Fayı'nın kuzeydeki segmenti üzerinde 4.9'a varan büyüklükte çok sayıda deprem olmaktadır. Normal şartlarda 20 km uzunluğundaki bir fay segmenti 6.2 büyüklügüne varan deprem üretebilir. Benzer şekilde daha güneydeki 40 km uzunlugundaki fay segmenti ise 7.0 büyüklüğüne varan depremler üretebilir. Fakat şimdiye kadar güneydeki fay segmentinin tetiklendiğine dair sismolojik bir veri bulunmamaktadır. Bununla beraber Savrun Fayı'nın 20 km uzunluğundaki kuzey segmenti tetiklenmiş olup, 1,5 ay içinde 4'ün üzerinde çok sayıda deprem üretmiştir. Bu durumda normal koşullarda 6.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olan Savrun Fayı'nın kuzey segmentinin 4 ve üstü çok sayıda deprem üreterek kırılmaya başladığını söyleyebiliriz."
Sözbilir, "Şimdiye kadar ana şok niteliğinde 15 günde kırılan Amanos, Narlı, Pazarcık, Erkenek, Doğanşehir, Çardak, Antakya fayına 8'inci fay olarak Savrun Fayı'nın da eklendiği anlaşılmaktadır. Bu da bölgedeki fay tetiklenme mekanizmasının devam ettiğini göstermesi açısından çok önemli bir gözlem olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Prof. Dr. Sözbilir, Savrun Fayı için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir Prof. Dr. Sözbilir, Savrun Fayı için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir Prof. Dr. Sözbilir: Anaşok niteliğinde 15 günde kırılan faylara Savrun Fayı da eklendi Prof. Dr. Sözbilir: Anaşok niteliğinde 15 günde kırılan faylara Savrun Fayı da eklendi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Sözbilir'den Savrun Fayı'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
22:13 Depremzedeler için düzenlenen maçta oldu! Serdar "Çıkarın" dedi, Mert Hakan ensesine yapıştı
21:50 İkinci gün hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? Listenin zirvesinde Muharrem İnce var
21:45 Rekor kırdı! Dünya futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu
21:34 Kılıçdaroğlu'nun "İlk turda bu işi bitirmemiz lazım" çağrısına İnce'den jet yanıt: Kemal Bey benim ağabeyimdir, onun sözünü dinlerim
21:16 Gelecek 'Aydınlık' gözüküyor! 17'lik Bora'dan F.Bahçe'deki ilk maçında olağanüstü gol
20:58 Kadıköy'de gollü prova! Fenerbahçe, Zenit'le yenişemedi
20:56 "Camide bira içtiler" iddiasını yalanlayan müezzin CHP'den milletvekili aday adayı oldu
20:47 TFF resmen harekete geçti! Darıca Gençlerbirliği ve eski başkanı şike teşebbüsü nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
20:43 Kılıçdaroğlu'ndan en düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesine ilk yorum: Açlık sınırının altında bir rakam
20:16 Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, TİP'ten milletvekili aday adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2023 22:31:55. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Sözbilir'den Savrun Fayı'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement