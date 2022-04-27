PROF. DR. SÖZBİLİR'DEN 'TSUNAMİ' UYARISI - Son Dakika
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PROF. DR. SÖZBİLİR'DEN 'TSUNAMİ' UYARISI

27.04.2022 12:45

İZMİR'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, güneydeki Helen ve Kıbrıs fayına dikkati çekerek, Helen ve Kıbrıs yayını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, İzmir'den İskenderun'a kadar ki kıyı şeridi tsunami tehlikesi...

İZMİR'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, güneydeki Helen ve Kıbrıs fayına dikkati çekerek, Helen ve Kıbrıs yayını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, İzmir'den İskenderun'a kadar ki kıyı şeridi tsunami tehlikesi altında dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 04.52'de, merkez üssü Ege Denizi olan Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8.25 kilometre olarak ölçüldü. Yine AFAD verilerine göre, 1 gün önce de Kıbrıs Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

'GÜNEY KIYILARIMIZ DAHA RİSKLİ'

DEÜ DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerle ilgili DHA'ya açklamalarda bulunup, Bugün Türkiye ölçeğinde baktığımızda kuzeyde, Kuzey Anadolu fayı var. Doğuda, Doğu Anadolu fayı var. Güneyde de Helenik ve Kıbrıs yayı var. Türkiye bu ana faylardan etkileniyor. Güneydeki bu iki ana fay, Türkiye ölçeğinde geçmişte en büyük depremleri üretmiş. Karadaki faylarımızın en büyük üreteceği deprem 7.9. Güneyde denizde yer alan fayların üreteceği en büyük deprem ise özellikle Helen fayı 8.4. Çünkü Helen fayı geçmişte 8.4 büyüklüğünde deprem üretmiş. Gelecekte de bu büyüklüğünde deprem üretebilir. Güney kıyılarımız, kuzey kıyılarımızdan tehlike anlamında daha fazla risk altında dedi.

'BU İKİ FAY DEPREM ÜRETİYOR'

Helen ile Kıbrıs fayının olası büyük bir deprem üretmesi halinde olası tehlikeye de dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, Bu iki fay hattı sürekli birbirini tetikleyecek şekilde deprem üretiyor. Helenik fayla ilişkili kentler; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya. Kıbrıs fayıyla ilişkili kentler ise Adana, Muğla'nın Fethiye ilçesi ve Hatay'ın İskenderun ilçesi. Helen ve Kıbrıs yayını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, İzmir'den İskenderun'a kadar ki kıyı şeridi tsunami tehlikesi altında. Önlemler alınmalı. Bu fayların gelecekte büyük depremler üretebileceğini hesaba katıp, tsunami erken uyarı sistemleri gibi konularda halkın bilgilendirilmesi gerekiyor diye konuştu.

PROF. DR. SÖZBİLİR'DEN 'TSUNAMİ' UYARISI
PROF. DR. SÖZBİLİR'DEN 'TSUNAMİ' UYARISI
PROF. DR. SÖZBİLİR'DEN 'TSUNAMİ' UYARISI
PROF. DR. SÖZBİLİR'DEN 'TSUNAMİ' UYARISI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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