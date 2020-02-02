Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınaları yaşanabilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınaları yaşanabilir - Son Dakika

Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınaları yaşanabilir

6 saat önce

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bugün sabah saatlerinde yaşanan depremlerin İzmir- Balıkesir fay zonunda gerçekleştiğini, bu fayın diğer fayları da tetikleyerek deprem fırtınalarına neden olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınaları yaşanabilir, System.String[]

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bugün sabah saatlerinde yaşanan depremlerin İzmir- Balıkesir fay zonunda gerçekleştiğini, bu fayın diğer fayları da tetikleyerek deprem fırtınalarına neden olabileceğini söyledi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 03.23'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 5.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kırkağaç ilçesinde saat 06.25'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde, saat 09.26'da yine yerin 7 kilometre derinliğinde bu kez 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremi üreten fayı haritalandırmak için bölgede bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 23 Ocak'ta yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı şok sayısının 1800'leri aştığını belirterek,  şöyle dedi: "Bunların içinde ana şoku oluşturan Soma- Kırkağaç fayının yanı sıra hemen yakınındaki KD- uzanımlı Gelembe fayı ve KB uzanımlı Akhisar fayında da kırılmaların başladığı anlaşılıyor. Bu fayları tetikleyerek yeni depremler oluşturabilir. Bu depremler bizim 2003 yılında bulduğumuz ve İzmir Doğanbey burnundan Balıkesir'e kadar uzanan ve 'İzmir- Balıkesir fay zonu' olarak isimlendirdiğimiz fay zonunun orta bölümünde gelişiyor. Bu nedenle bu zon üzerindeki normal faylar ile doğrultu atımlı faylar birlikte çalışarak yeni deprem fırtınalarına neden olabilir. Bu zon üzerindeki yapı stoğu ile fay ve zemin özellikleri karşılaştırılmalı ve ilgili kurumlar gerekli önlemleri almalı."


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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:26 Kaynak: DHA
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