Prof. Dr. Sözbilir: Karadeniz'de faylar 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Sözbilir: Karadeniz'de faylar 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip

13.04.2022 12:16
Prof. Dr. Sözbilir: Karadeniz'de faylar 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Zonguldak Ereğli açıklarında meydana gelen 4.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Zonguldak Ereğli açıklarında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin, Batı Karadeniz kıyılarına paralel uzanan deniz altındaki kuzeydoğu ve güneybatı doğrultulu bindirme fayından kaynaklandığını söyledi. Sözbilir, "Şu anki bilgiler ışığında bu fayların 7'ye varan deprem üretme potansiyeli de var" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, 11 Nisan'da saat 20.38'de, merkez üssü Ereğli açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin en yakın kara parçası Ereğli'ye 89,23 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirtildi. Zeminden 37,72 kilometre derinliği olan deprem, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi.

DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremle ilgili değerlendirme yaparak, "Batı Karadeniz'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin odak mekanizma çözümü, bu depremin Batı Karadeniz kıyılarına paralel uzanan deniz altındaki kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bindirme fayından kaynaklandığını göstermektedir. Bu bölgede karada uzanan Kuzey Anadolu fayı dışında, Karadeniz suları altında da diri fayların olduğunu düşündürmektedir. 1968 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Bartın depremi de Karadeniz'de diri fayların varlığını kanıtlamaktadır. Bu nedenle Karadeniz kıyıları boyunca uzanan denizaltı faylarının haritalanması ve bu fayların Türkiye diri fay haritasına aktarılması, bu fayların yıkıcı deprem üretme potansiyellerinin araştırılması ve Karadeniz'e kıyısı olan kentlerimize tsunami açısından ne tür tehlike ve risklere neden olacağının ortaya konması hayati derecede önem taşımaktadır" diye konuştu. ?Artçı depremler de olabileceğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Şu anki bilgiler ışığında bu fayların 7'ye varan deprem üretme potansiyeli de var" dedi.

Prof. Dr. Sözbilir: Karadeniz'de faylar 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip
YORUMLAR
500
Arnavutluk'ta posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu bir asrı aşkın süredir devam ediyor Arnavutluk'ta posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu bir asrı aşkın süredir devam ediyor Son dakika haberi | 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 27 GÖZALTI; YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ Son dakika haberi | 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU 27 GÖZALTI; YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, Araştırma, Karadeniz, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Sözbilir: Karadeniz'de faylar 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için önce kendini, daha sonra polis memurunu yaraladı
12:06 O avukata 20 yıla kadar hapis cezası istendi! 8 kurban kesmişti
12:01 Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarı sürüyor! Bu kez İmamoğlu'nu da hedef aldı: Onu HDP ve Demirtaş destekliyor!
12:01 Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüşüldü! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, tek celsede boşandı
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 12:30:21. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Sözbilir: Karadeniz'de faylar 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement