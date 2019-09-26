Son Dakika Haberleri: Prof. dr. sözbilir: kırılan fay 6.9 büyüklüğünde depreme neden olabilir
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Prof. dr. sözbilir: kırılan fay 6.9 büyüklüğünde depreme neden olabilir

1 saat önce

DOKUZ Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul'da yıllardır kırılması beklenen Kuzey Anadolu Fayı'nın bir parçasının kırıldığını belirterek, uyarılarda bulundu.

Prof. dr. sözbilir: kırılan fay 6.9 büyüklüğünde depreme neden olabilir, System.String[]

DOKUZ Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul'da yıllardır kırılması beklenen Kuzey Anadolu Fayı'nın bir parçasının kırıldığını belirterek, uyarılarda bulundu.

İstanbul Silivri'de 5.8 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fayı'nda meydana geldiğini kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, Marmara Denizi'nde kırılmakta olan fayın toplam uzunluğunun 50 kilometre olduğunu, bu fay parçasının en fazla 6.9 büyüklüğünde bir deprem üretebildiğini, ancak fayın İstanbul'un güneyinde devam eden parçasının 70 kilometre uzunluğunda olduğunu, bu parçanın tek başına kırılması halinde ise 7.1 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini anlattı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şöyle konuştu:

"İki fay parçasının toplam uzunluğu 120 kilometre. Bunlar tek parça kırılması halinde 7.4 büyüklüğünde bir depreme neden olabilir. Bu nedenle özellikle Avcılar gibi çürük zemin üzerinde yer alan binalarda hasar oluştu. Bu deprem, geçen günlerde 4.7 büyüklüğünde gerçekleşen depremin öncüsüdür. Ana şok niteliğindedir ve artçı şoklar devam edecektir. O nedenle depremde binaları hasar görenler, AFAD yetkililerine haber vermeli. Özellikle 20 yıldır depremle ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor. AFAD'ın internet sitesinde depremden önce ve sonrasında neler yapılması gerektiği yazılı. Deprem çantası ve evde alınacak önlemler gibi. Devletin de depreme daha ciddi yaklaşması gerekiyor."

İstanbul, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:47 Kaynak: DHA
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