Prof. Dr. Sözbilir, 'tsunami' tehlikesine dikkat çekti

DEPREM Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Arnavutlut ve Girit Adası depremlerinin Türkiye'yi de etkileyebileceğini öne sürerek, Türkiye'yi batısından güneyine deniz altından sınırlayan bu büyük fayın Türkiye'ye yakın kollarının denizde bir deprem üretmesi durumunda tsunami olacağını söyledi.

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, salı günü Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ile bugün Girit Adası açıklarındaki 6.1 büyüklüğündeki depremlerin Ege ve Afrika levhası sınırında gerçekleştiğini belirterek, buradaki hareketliliğe dikkat çekti. Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye'yi batısından güneyine deniz altından sınırlayan bu büyük fayın Türkiye'ye yakın kollarının, denizde bir deprem üretmesi durumunda tsunami olacağını söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, şöyle dedi: