Prof. Dr. Sözen: Baharın gelmesiyle toplu olarak yılanların görülmesi normal - Son Dakika

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, Mardin ve Hakkari'de görülen toplu yılan türlerinin Türkiye'nin biyolojik zenginliğini ortaya koyduğunu söyledi. Baharın gelmesiyle doğanın uyanışa geçtiğini, bu tür görüntülerin normal olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözen, "Bu canlıların hepsi ülkemiz doğasının biyolojik zenginlikleridir. Hiçbirisi korkulacak veya yok edilmesi gereken bir düşman değildir" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ve Mardin'in Derik ilçesinde toplu şekilde dolaşan çok sayıda yılan görüldü. BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, kamuoyunda yılanlarla ilgili 'korkutan görüntü' şeklinde haberler yapılmasının doğru olmadığını söyledi. Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliğinde 60'a yakın yılan türünün yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Sözen, baharın gelmesiyle bu tür görüntülerin görülmesinin normal olduğunu anlatarak, "Türkiye doğasında yaşayan 60'a yakın yılan türünün 10 kadarı, dünya üzerinde sadece ülkemizde yaşayan endemik türlerdir. Hiçbir yılan türü doğrudan insana saldırmaz ve ülkemizdeki yılanların çoğu zehirsizdir. Zehirli olan türlerin 14 tanesi engereklerdir ve zehirli olmalarına rağmen oldukça uysal yılanlardır. Ekosistemde özellikle farelerle beslenerek doğada aşırı çoğalmaları ve böylece insanlara zarar vermelerini, tarım alanlarına zarar vermelerini, pek çok hastalığı insana bulaştırmalarını engellerler. Bu yüzden insanların karşılaştığı hiçbir yılanı öldürmemesi gerekir" dedi.

'HİÇBİRİ DÜŞMAN DEĞİLDİR'

Prof. Dr. Sözen, baharın gelmesiyle doğanın uyanışa geçtiğini, yaşananların tamamen doğal olaylar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kış uykusundaki kurbağalar, semenderler, yılanlar, kertenkeleler, yer sincapları, yedi uyurlar gibi pek çok canlı artık uyanıyor ve ekosistemdeki görevlerini sürdürmek üzere aktivite göstermeye başlıyorlar. Doğa bütün coşkusuyla uyanıyor. Bu canlıların hepsi ülkemiz doğasının biyolojik zenginlikleridir. Hiçbirisi korkulacak veya yok edilmesi gereken bir düşman değildir. Maalesef bugünlerde ortaya çıkan yılanlarla ilgili üzüntü verici ve insanları hatalı yönlendiren haberler basında sıkça yer almaya başladı. Örneğin iki gün önce Mardin'de çok sayıda su yılanının (Natrix tessellata) görüldüğü ve hepsinin mahalleli tarafından öldürüldüğünü okuduk. Ardından ise Hakkari'de görülen zararsız bir yılan türü olan yarısucul yılanın (Natrix natrix) görülmesi 'korkutan görüntü' başlığıyla basında yer aldı. İnsanlarımıza biyolojik çeşitliliğimiz, zenginliğimizi çok iyi bir şekilde öğretmeli ve bir yılanın görülmüş olmasının korkulacak bir şey değil, mutluluk duyulacak bir şey olduğu bilincini yerleştirmeliyiz."