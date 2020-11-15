Prof. Dr. Stefan Hockertz: "İnsanlar gen teknolojisiyle değişikliğe maruz kalabilir" - Son Dakika

Prof. Dr. Stefan Hockertz: "İnsanlar gen teknolojisiyle değişikliğe maruz kalabilir"

15.11.2020 12:02
Prof. Dr. Stefan Hockertz:

Biyolog, immünolog, toksikolog ve farmakolog Prof. Dr. Stefan Hockertz, korona virüse karşı geliştirilen aşıların insanları gen teknolojisi vasıtasıyla bir değişikliğe maruz bırakabileceğini söyledi.

Biyolog, immünolog, toksikolog ve farmakolog Prof. Dr. Stefan Hockertz, korona virüse karşı geliştirilen aşıların insanları gen teknolojisi vasıtasıyla bir değişikliğe maruz bırakabileceğini söyledi.

Biyolog, immünolog, toksikolog ve farmakolog Prof. Dr. Stefan Hockertz, dünyanın nefesini tutarak beklediği korona virüs aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. 30 seneden fazla bir zamandan beri kendini aşı araştırmalarına adamış bir bilim adamı olarak bütün prosedürlerin harfiyen uygulandığı bir aşı için en az 8, hatta 10 seneye ihtiyaç olduğunu belirten Hockertz, öncelikle tarihte geliştirilen birçok aşının insanlığa sağladığı faydaların saymakla bitirilemeyeceğini ve genel manada aşılara yaklaşımının pozitif olduğunu ifade etti. Tamamen yeni bir aşılama stratejisine geçilmesine karar verildiğini söyleyen Hockertz, "Korona salgınında şimdi ne planlanıyor? Bu çok önemli bir konu ve medyada bu husus üzerinde bence çok az tartışma yapılıyor. Aşı şirketleri, serbest mRNA hücrelerinin yani serbest genetik hücrelerin taşıyıcı madde üzerinden küçük mini parçacıklar aracılığıyla hücrelerimize doğrudan eklenmesi ve sonra hücrelerimizin analiz edilmesini planlıyor. Bu da insanların net bir şekilde gen teknolojisi vasıtasıyla bir değişikliğe uğratılması manasına geliyor. Biz, vücuda zerk edilen bu virüsün genetik materyalinin hangi hücrelere gittiğini bilmiyoruz. Buradaki analiz işleminin ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Okumayı (analizi) durdurmanın hiçbir yolu yok. Ayrıca bu genetik materyalin virüsün genetik materyalinin neresine yerleşeceği hususunda da herhangi bilgimiz mevcut değil" dedi.

Özellikle bu genetik materyalin germ hücrelerine, yani kadınların yumurta hücrelerine veya erkeklerin sperm hücrelerine de yerleşip yerleşmediğini ve dolayısıyla böylece genetik miras bırakma yoluyla gelecek nesillere miras olarak aktarılıp aktarılmadığının bilinmediğini söyleyen Hockertz, "Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Çünkü insan genomunu değiştirmek için böyle bir genetik aşılama daha önce hiç yapılmamıştı. Biraz evvel özetlediğim ve bilmediğimiz mevzuların normalde seneler sürecek ciddi ilmi çalışmalarla aydınlatılmasını arzu ediyorum ancak maalesef etrafımda böyle bir isteği göremiyorum" diye konuştu.

"Gen bazlı aşılar insanlık için çok tehlikeli"

Robert Koch Enstitüsü Aşılama Daimi Komitesinin bütün aşı tavsiyelerinin yaklaşık yarısını son derece faydalı bulduğunu, kesinlikle aşı muhalifi bir epidemiyolog olarak algılanmak istemediğinin altını çizen enfeksiyon epidemiyolojisi ve mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, dünyanın merakla beklediği korona aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bhakdi, "Yeni mRNA'lı aşı, olabilecek en tehlikeli aşılardan biri. Bu aşı için klinik deneylere müsaade edilmesi bana göre suçtur. Bunun sebebini size daha iyi anlaşılabilmesi için çeşitli benzetmelerle şu şekilde açıklayabilirim; bir virüsün parçası ya da o virüs sizin hücrenizde üretilir ve onun çöpleri (atıkları) sürekli olarak dışarı atılır, yani kapının önüne konur. Katil (tabii öldürücü) olarak nitelediğimiz lenfositler kendi hücrelerini öldürmek üzere bu atıklara saldırır. Böylece virüs fabrikası kapanacaktır. ve bu mRNA, virüs geni için bir nevi minicik bir eldir. İşte bu mRNA, virüsün kapıyı açabilmek için ihtiyaç duyduğu eli olan bir koldan başka bir şey değildir. Bu mRNA, sizin vücudunuza iğne yoluyla zerk edilirse sizin hücreniz tarafından kabul edilir. İlaç endüstrisi ve araştırmacılar, bu mRNA'yı hücrelerinizin rahatlıkla kabullenebilmesi için gerektiği şekilde hazırladı. Ancak bu mRNA'ların sizin hangi hücreleriniz tarafından kabul edileceğini ve vücudunuzun neresine yerleşeceğini bilemiyoruz, hiç kimse bilmiyor. Çünkü bu mRNA'ların nereye gideceği meçhul. Evet, bu mRNA'lar sizin kaslarınıza zerk edilecek ve hepimizin malumudur ki, bu mRNA'lar orada durmayacak. Burada bir paketteki milyarlarca mRNA'dan bahsediyoruz. Elbette bunlardan bir kısmı zerk edildikleri kasta kalabilir ancak büyük bir bölümü de vücudunuzun başka yerlerine gidecektir. Karaciğerinize, beyninize ya da bambaşka bir organınıza. Onu bilemiyoruz" dedi.

mRNA'ları kabul eden hücrelerin bu minicik eli olan minicik kolları imal etmeye başladığını ifade eden Bhakdi, "Bu imalatın bağışıklık sistemi tarafından kabul edilebilir olması gerekmektedir. Sizin hücreleriniz elbette ancak yeteri kadar düşman varsa kendini antikor oluşturmaya mecbur hisseder. Bu durumda aşının son derece güçlü olması şarttır. Ayrıca sizin hücrelerinizin de çok fazla miktarda minicik eli olan minicik kollardan imal etmesi gerekir. Aksi takdirde yeteri kadar antikor üretemezler. Aşı üreten firmaların iddiasına göre bu işlem, hayvan deneylerinde başarıya ulaşmış. Bu da demek oluyor ki, onlar bu mRNA ile bazı deney hayvanlarını aşılamış ve bu hayvanlar da antikor oluşturmuş. Bu sebeple 'Biz bunu başarmak için insanlarda da denemeliyiz' diyorlar. Ancak tam da burada belirtmeliyim ki; 'Biz bu işi becereceğiz' iddiası çok tehlikeli. Çünkü 'Şundan emin misiniz?' diye sormak gerekir; yeteri kadar minicik eli olan minicik kol üretseniz bile sizin bağışıklık sisteminizin kafi miktarda antikor üreteceğini nereden biliyorsunuz? Yeterli miktarda çöp üreteceğinizden ve bu çöplerin katil lenfositler tarafından öldürüleceğinden emin misiniz? Ben bunun cevabını bilmiyorum ama bir tahminim var. Şayet böyle bir şey olursa sizin katil lenfositleriniz, üretici hücrelerinize saldırabilir. Yani virüsü üreten kendi hücreleriniz saldırıya uğrayabilir. RNA bir gendir ve antijen (protein) için kodlanmıştır" şeklinde konuştu.

Katil lenfositlerin bu çöpü imal eden hücrelere saldıracağını belirten Bhakdi, "Hücreleriniz çöp imal ediyor, çünkü onlar virüsün genini aldıkları için antijenini (proteinini) üretiyor. Bu bir otoimmün (öz bağışık) reaksiyondur. Bunun nasıl olacağını kimse bilmiyor. Böyle bir şey olursa bizi nasıl sürprizlerin beklediğini tahmin bile edemeyiz. Bu söylediklerim aşırı derecede fazla önem arz ediyor. Şahsen kimseyle kavga etmek istemiyorum. Lothar H. Wieler (Robert Koch Enstitüsü Başkanı, veteriner hekim) ve Christian Drosten (Alman hükümetinin korona danışmanı, virolog) ile bu konuda ilmi münazarada bulunmak ve onlara 'Biraz evvel anlattıklarımı hiç düşündünüz mü?' diye sormak isterdim. Şayet böyle bir şeyi düşünmediklerini söylerlerse bunu bilerek mi düşünmek istemediklerini merak eder, yine bunun da sebebini sorardım. Bu yapılmazsa büyük bir felaketle karşılaşma ihtimalimiz var. Bu durumda bu aşının denendiği insanlara kobay diyebiliriz. Onlar en azından maymunlar üzerinde bunu deneyebilirdi. Şu ana kadar yüzlerce insan deney maksatlı olarak bu aşıyı vuruldu ve onlara bu mRNA'lar zerk edildi. Şunu söyleyebilirim ki, bu aşıların yan etkileri bilinmiyor. Ayrıca size şunu söyleme cüretini kendimde buluyorum; bunun eğitimini alıp seneler boyunca bu işle uğraşan, enfeksiyon epidemiyolojisi dersi veren ender insanlardanım. Herkesin oturup bu konuyu detaylı bir şekilde düşünmesi şart. Ayrıca bunları söylerken yalnız olmadığımdan eminim. Şunu da belirtmeliyim ki, her söylediğimde kesinlikle haklı olduğumu iddia etmiyorum. Ancak bu konunun acilen ilmi çerçevede tartışılmasını istiyorum. Çünkü bu kadar önemli bir husustaki belirsizliklerin ve insanların kafasındaki soru işaretlerinin bir an evvel giderilmesi gerekiyor" dedi.

-İHA-

Prof. Dr. Stefan Hockertz: İnsanlar gen teknolojisiyle değişikliğe maruz kalabilir

Koronavirüs, Genetik, Sperm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Stefan Hockertz: 'İnsanlar gen teknolojisiyle değişikliğe maruz kalabilir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'daki Formula 1 yarışı öncesi Russell ve Giovinazzi kaza yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli KKTC'de! Kapalı Maraş'ı ziyaret edip piknik yapacaklar Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Girdikleri bahçeden toplamda 7 bin liralık 1000 adet avokado çalan şüpheliler yakalandı FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de yüksek reytinglerle oynayan "Küçük Gelin" dizisi çalıntı çıktı Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi
Son Dakika: Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan İstanbul Grand Prix'si başladı Son Dakika: Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan İstanbul Grand Prix'si başladı         
13:11
Başkanlığı kaybeden Trump'ın başı borçlarıyla dertte! Alman Deustche Bank haciz işlemleri başlatacak Başkanlığı kaybeden Trump'ın başı borçlarıyla dertte! Alman Deustche Bank haciz işlemleri başlatacak         
12:52
Kanada'da dört hemşireye 46 milyon liralık büyük ikramiye vurdu Kanada'da dört hemşireye 46 milyon liralık büyük ikramiye vurdu         
12:25
Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı         
11:17
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek         
10:15
ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi         
09:29
Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi         
07:57
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü         
21:03
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 13:35:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Stefan Hockertz: "İnsanlar gen teknolojisiyle değişikliğe maruz kalabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei