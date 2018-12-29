Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Süha Özden: Bu Tür Depremler Münferit Olabilecek Depremler

Prof. Dr. Süha Özden: Bu Tür Depremler Münferit Olabilecek Depremler

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Eceabat, Biga, Ayvacık ve Ezine ilçelerinde son iki günde büyüklüğü 1.1 ile 3.8 arasında 9 deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Süha Özden: Bu Tür Depremler Münferit Olabilecek Depremler, System.String[]
ÇANAKKALE'nin  Eceabat, Biga, Ayvacık ve Ezine ilçelerinde son iki günde büyüklüğü 1.1 ile 3.8 arasında 9 deprem meydana geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, "Bu tür depremler münferit olabilecek depremler. Jeolojik açından çok bir anlam ifade etmiyor" dedi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre dün Ayvacık ilçesinde, 1.1, 1.4, 1.5, 1.8 ve 3.7, Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde 1.5, bugün ise Biga ilçesinde 1.6, Eceabat ilçesinde de 1.6 ve 3.8 büyüklüğünde toplam 9 deprem meydana geldi.

'JEOLOJİK AÇINDAN ÇOK BİR ANLAM İFADE ETMİYOR'

Bu tür depremlerin münferit olabilecek depremler olduğunu belirten ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, "Jeolojik açından çok bir anlam ifade etmiyor. Bu depremlerden yola çıkarak bir şeyler söylemek kesinlikle mümkün değil. Bu depremler değişik yerlerde olan çok küçük depremler. Bir anlam ifade etmiyor. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya da aktif fayların bol miktarda bulunduğu bir ortam" diye konuştu.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:40 Kaynak: DHA

Ayvacık, Biga, Eceabat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Filipinler'de 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Hakkari'den Acı Haber! Askerlerimizin Üzerine Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 20:42:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Süha Özden: Bu Tür Depremler Münferit Olabilecek Depremler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]