İZMİR Prof. Dr. Şükran Köse CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın - Son Dakika

İZMİR Prof. Dr. Şükran Köse CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın

19.03.2021 09:29

Prof. Dr. Şükran Köse: "CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın"İZMİR'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği eğitim sorumlusu Prof. Dr.

Prof. Dr. Şükran Köse: "CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın"

İZMİR'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği eğitim sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse, gerçekleştirdikleri Faz- 3 aşamasının 'CoronaVac' aşısının oldukça etkili bir aşı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Aşıyı olduktan sonra virüse yakalanılması halinde hastalığın yüzde 100 hafif geçirileceğinin belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Şükran Köse, sağlıklı kişiler de dahil herkesin aşı olması gerektiğini bildirdi..

Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu toplam 24 merkezde gönüllülerin katılımıyla koronavirüs aşısının Faz- 3 aşaması yapılıyor. İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise çalışmalar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği eğitim sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse öncülüğünde yürütülüyor. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Eylül 2020 itibariyle başlayan Faz- 3 aşamasının sürdüğü, çalışmaya katılan gönüllülerin 1 yıla kadar takiplerinin yapılacağı kaydedildi. Geliştirilen aşının deney hayvanlarında ya da insanlarda mikro dozlar halinde uygulanarak etkene verilen cevabın araştırıldığı ifade edildi. Aşının etkili doz sınırları, klinik etkinliği, biyolojik aktivitesi, yarar ve güvenilirliğinin araştırıldığı bildirildi.

Faz- 3 çalışmalarının esas amacının ürünün etkinliği ve yan etkilerin izlenmesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şükran Köse, "Faz çalışmaları 0, 1, 2, 3, 4 aşamalarında olur. Faz- 0 aşamasında hayvanlara küçük dozlarda etken verilir. Faz- 1'de ise sağlıklı gönüllülerde, küçük bir grupta çalışılır. 40- 50 kişilik bir grupla yapılan çalışma, verdiğimiz etkenin güvenilirliği açısından önemli. Faz- 2'de ise hasta gönüllülerle çalışılır. Verdiğimiz aşının etkinliği araştırılır. Faz- 3'te ki biz bu aşamadayız. Yine sağlıklı gönüllülerde çalışılır. İlacın yan etkileri izlenir. Türkiye'de ilk kez bir aşının Faz- 3 çalışması yapılıyor bu açıdan çok önemli. Bu çalışmayı yapan hocalarımıza ve gönüllülerimize minnet duyuyorum. Çok önemli, çünkü öncülük yaptılar" dedi.

'ETKİLİ OLDUĞUNU VE BİZİ KORUDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Salgın döneminde acil kullanım gerektiği için Faz- 3 çalışması tamamlanmadan ara dönem sonuçlarının yayınlandığını söyleyen Prof. Dr. Şükran Köse, "Bakanlığımız tarafından bu durum basına bildirildi. Etkinliği belirlendikten sonra başta sağlık çalışanları olmak üzere halkımıza uygulanmaya başlandı. Faz çalışması bu nedenle önemli. Gönüllülerin de ne kadar önemli olduğu yine anlaşılıyor" dedi. CoronaVac'ın yüzde 83,5 ile etkili bir aşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şükran Köse, "O yüzden yaygın olarak halkımıza uygulanmaya başlandı. Bu yüzde, aşının ne kadar etkili olduğunu ve bizi koruduğunu gösteriyor. Ayrıca aşıyı olduktan sonra virüse yakalanırsak bile yüzde 100 hastalığı hafif geçireceğini de gösteriyor" diye konuştu.

İLK KEZ ERKEKLER ÖNE ÇIKTI

Sağlıklı kişiler de dahil herkesin aşı olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şükran Köse, "Herhangi bir hastalığı olan; şeker, kalp, kanserli kişiler ve diyaliz hastalarının da aşı olmasını özellikle tavsiye ediyorum" dedi. Aşının yan etkilerinden de bahseden Prof. Dr. Şükran Köse, "Hafif yan etkileri var. Bunlar yorgunluk, baş ağrısı, halsizlik ya da aşı yapılan yerde ağrı. Bunları yan etkileri tüm aşılarda görebiliyoruz. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki merkezimizde yaptığımız çalışmada, 630'a yakın gönüllümüz bulunuyor. Burada fark ettiğimiz bir konu var. Gelen gönüllülerin çoğu erkek. Ben 38 yıllık hekimim. Bu tür çalışmalarda daha çok kadınlar olur, ancak burada erkek gönüllülerimiz fazla. Ancak bunun nedenini açıklayamayız. Merkezimize en çok gelen yaş grubu ise 40 ila 50 arasıdır" ifadelerini kullandı.

İZMİR Prof. Dr. Şükran Köse CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın
İZMİR Prof. Dr. Şükran Köse CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın
İZMİR Prof. Dr. Şükran Köse CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın
İZMİR Prof. Dr. Şükran Köse CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın
İZMİR Prof. Dr. Şükran Köse CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın
İZMİR Prof. Dr. Şükran Köse CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın
İZMİR Prof. Dr. Şükran Köse CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın
İZMİR Prof. Dr. Şükran Köse CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın
İZMİR Prof. Dr. Şükran Köse CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın
İZMİR Prof. Dr. Şükran Köse CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın
İZMİR Prof. Dr. Şükran Köse CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma Hastanesi, Tepecik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Prof. Dr. Şükran Köse CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı
Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti         
10:57
Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim         
10:34
İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek         
10:31
Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi         
10:19
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı         
10:05
Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi         
09:48
Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 11:13:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Prof. Dr. Şükran Köse CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei