29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün, "İslam medeniyeti bütün bir insanlığın kaderine 10 asır hükmetti. Bugün dünyada içerisinde Müslümanların yaşamadığı bir ülke yok. O kadar zengin ve geniş bir anlayış." dedi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Felsefe ve Bilim Topluluğu tarafından Merkez Kütüphane Konferans Salonu'nda "Fuat Sezgin Üzerine İki Konferans" başlıklı program düzenlendi.

TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda "İslam Düşünce ve Bilim Tarihinin Bazı Meseleleri" başlıklı sunum yapan Prof. Dr. Görgün, İslam medeniyetinin 8 ve 18'inci yüzyıllar arasında insanlığın kaderine hükmettiğini söyledi. İslam düşünce ve bilim tarihinin derin bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Görgün, İslam medeniyetinin zenginliklerle dolu olduğunu dile getirdi. Bu medeniyetin dünyada etki etmediği bir nokta olmadığını anlatan Görgün, şöyle devam etti:

"İslam bir köy değil. Hemen bakıldığında ayrıntıları öylece görünebilecek bir anlayış değil. İslam medeniyeti bütün bir insanlığın kaderine 10 asır hükmetmiş. Bugün dünyada içerisinde Müslümanların yaşamadığı bir ülke yok. Her milletten topluluğun içinde Müslümanlar yaşıyor. Şu anda 2 milyara yakın insan 'ben Müslümanım' diyor. Bu nüfus büyüklüğüne, Müslümanların yaşadığı coğrafyanın genişliğine bir bakın. Müslümanların konuşmadığı bir dil yok. O kadar zengin ve geniş bir anlayış. İslam medeniyeti bilgi ve birikimi çok geniş. İslam dediğimizde hem dini, hem İslam toplumunu hem de İslam medeniyetini kastediyoruz."

Prof. Dr. Görgün, günümüz sorunlarını çözmek için İslam medeniyetinin birikiminden faydalanarak o dönemin çözümlerinin günümüze uyarlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Cüneyt Kaya da "Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi Araştırmalarındaki Yeri" başlıklı sunumunda, Sezgin'in yaptığı araştırma ve çalışmalarla İslam bilim tarihini aydınlattığını dile getirdi.