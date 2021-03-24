Prof. Dr. Tanju Sürmeli: "Biofeedback ile birçok hastalığın tedavisi mümkün" - Son Dakika

Prof. Dr. Tanju Sürmeli: "Biofeedback ile birçok hastalığın tedavisi mümkün"

24.03.2021 12:23

Prof. Dr. Tanju Sürmeli: "Biofeedback ile birçok hastalığın tedavisi mümkün" Türkiye'de biofeedback tedavisini ilk kez uygulayan Uzman Psikiyatrist Tanju Sürmeli, bu tedavi yönteminin dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve hiperaktivite bozukluğunun yanı sıra sara, parkinson ve...

Prof. Dr. Tanju Sürmeli: "Biofeedback ile birçok hastalığın tedavisi mümkün"

İSTANBUL - Türkiye'de biofeedback tedavisini ilk kez uygulayan Uzman Psikiyatrist Tanju Sürmeli, bu tedavi yönteminin dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve hiperaktivite bozukluğunun yanı sıra sara, parkinson ve şizofreni hastalıklarında da değişimler gösterdiğini ifade etti. Sürmeli tedavi ile ilgili, "Tekrar tekrar yapılan bir şey de öğrenilip kayıtlara geçmiş oluyor. Kayıtlara geçmesi seanslar sayesinde oluyor. Günlük seanslarla beyin elektriksel akımlarını ve vücudun çalıştırma sistemini öğrenebiliyor" dedi.

Uzman Psikiyatrist Tanju Sürmeli, Türkiye'de ilk kez kendisinin uyguladığı biofeedback tedavisi ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Biofeedback tedavisinin bir öğrenme olduğunun altını çizen Doktor Sürmeli, "Aslında biofeedback vücuda geri bildirim vermektir. Bir eğitimdir. Eğer beyin dalgalarını değiştirmeyi başarırsak o zaman nöro diyoruz. Neurofeedback diyoruz ama kalp atışımızı, nefes alışımızı vücut ısımızı kaslarımızdaki gerginliği değiştirmekle ilgili de biofeedback yöntemleri var. Bunların hepsi vücudun tekrar sağlıklı hale dönmesini amaçlayan ya da sağlıklı biri de olsa daha yüksek performansta daha sağlıklı hale nasıl dönüşebiliri öğretmektedir. Tekrar tekrar yapılırsa öğretim sağlanabiliyor. Paula Pavlov'un köpeğine yaptığı koşullanma yöntemidir. Vücudun ve organın koşullanma ile değişebileceğini gördük. Aynı şey beyin ve kalp nefes vücut kaslarının değişebileceğini gelişebileceğini biliyoruz. Tekrar tekrar yapılan bir şey de öğrenilip kayıtlara geçmiş oluyor. Kayıtlara geçmesi seanslar sayesinde oluyor. Günlük seanslarla beyin elektriksel akımlarını ve vücudun çalıştırma sistemini öğrenebiliyor. Yeniden bir düzen oluşturması ve kendisine göre en sağlıklı düzeni oluşturmasını bugün birçok software programlarıyla başarmamız mümkün olabiliyor" şeklinde konuştu.

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Tanju Sürmeli, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun yanı sıra sara, parkinson ve alzheimer hastalıklarında da uyguladıklarını ifade ederek, "En çok dikkat eksikliğinde hiperaktivite bozukluğunda öğrenme güçlüğünde kullanılıyordu. Depresyon anksiyete bozukluğu baş ağrıları ve hatta fibromiyoloji dediğimiz rahatsızlıklarda kullanılmaya başlandı. Daha ileriki süreçlerde şizofreni, depresyon ve Parkinson hastalığında hatta Alzheimer hastalığında yaşlılığa bağlı bunama değişkenliklerinde damar sertliğine bağlı bunamalarda kullanılmaya başlandı. Özellikle migren, baş ağrıları uyku bozukluklarında etkili olduğunu ve kanıta dayalı tıp kriterlerinde ayrıca sara hastalığında da geçerli olduğunu görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Madde bağımlılığından biofeedback ile kurtuldu

Madde bağımlılığı sebebiyle biofeedback tedavisine başvuran Ali M.T ise madde bağımlılığından kurtulmak için daha önce ilaçlı tedavilerden sonuç alamadığını ifade ederek, "14 yaşında uyuşturucu ile tanıştım. 12 yaşında alkole başlamıştım. Yaklaşık bir 13 senelik uyuşturucu ile tanışıklığım var. Son 1 buçuk senem ağır bir bağımlılık halinde geçti. Metanfetamin kullandım. Uyuşturucunun en üst maddesi diyebilirim. Bunu 1 buçuk sene boyunca eksiksiz her gün kullandım. Çok ağır dozlarda kullanıyordum. Üstüne farklı uyuşturucular da ekliyordum. Çok farklı bir bağımlılık sürecindeydim. Bursa'da çok tanınan bir psikiyatriden destek aldım ve ilaçla tedavi edilmeye çalışıldım. 1-2 hafta kadar sürdü ve tekrar uyuşturucuya döndüm. Yeterli bir tedavi olmadı. İstanbul'da bu konuda en iyilerden diyebileceğimiz bir özel hastaneye yattım. Orda da bir hafta kadar yattım. Orada da tedavi ettiler. Oradan sonra yine uyuşturucuya döndüm. Bu tedavi dışındaki tedavilerden sonuç almak mümkün olmadı. Beyin o tetiklemeye tekrar geri dönüyor" diye konuştu.

"Bu tedavi yöntemi olmasa bırakamazdım"

Biofeedback tedavisi ile hiçbir ilacı kullanmadan sonuç aldığını dile getiren Ali M. T. şu ifadelere yer verdi:

"Bu tedaviyi aldığım ilk günden itibaren sonuçlarını görmeye başladım ve 8 ay kadar önce tedaviye başladım. 8 aydır ne bir alkol ne de bir herhangi bir uyuşturucuyu ağzıma sürmedim. Tedaviden çok memnunum. Hatta olağanüstü diyebilirim. Bir önceki tedavilerimde hep ilaç vardı. Tekrar bir bağımlılık olayı söz konusu. İlaç kullanmanız ilaçlar da içinde kimyasal maddeler bulunduruyor. Sizi yeni bir bağımlılığa atıyorlar. Bu tedavide herhangi bir ilaç kullanımı da yok. Bundan daha olağanüstü bir şey olamaz. Bunun değeri umarım bilinir. Ben bu tedavi yöntemi olmasa bırakamazdım. Hayatım git gide kötüye gidecekti. O yüzden çok müteşekkirim."

Prof. Dr. Tanju Sürmeli: Biofeedback ile birçok hastalığın tedavisi mümkün
Prof. Dr. Tanju Sürmeli: Biofeedback ile birçok hastalığın tedavisi mümkün
Prof. Dr. Tanju Sürmeli: Biofeedback ile birçok hastalığın tedavisi mümkün
Prof. Dr. Tanju Sürmeli: Biofeedback ile birçok hastalığın tedavisi mümkün

şizofreni, İstanbul, Türkiye, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Tanju Sürmeli: 'Biofeedback ile birçok hastalığın tedavisi mümkün' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır         
12:33
Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok         
12:10
Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı         
11:57
"Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında         
11:53
Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi         
11:35
Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı         
11:08
AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi         
10:43
Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi         
10:25
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 13:00:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Tanju Sürmeli: "Biofeedback ile birçok hastalığın tedavisi mümkün" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei