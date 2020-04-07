Prof. Dr. Tarakçıoğlu: "Salgınla en iyi mücadele eden ülkeler, başından itibaren maske taktı" - Son Dakika
Son Dakika Genel Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 'Salgınla en iyi mücadele eden ülkeler, başından itibaren maske taktı' - Son Dakika

Prof. Dr. Tarakçıoğlu: "Salgınla en iyi mücadele eden ülkeler, başından itibaren maske taktı"

6 saat önce

Prof. Dr. Tarakçıoğlu: "Salgınla en iyi mücadele eden ülkeler, başından itibaren maske taktı" Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu'nda maske kullanımı uyarısı Prof. Dr.

Prof. Dr. Tarakçıoğlu: "Salgınla en iyi mücadele eden ülkeler, başından itibaren maske taktı"

Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu'nda maske kullanımı uyarısı

İZMİR - Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu, maske takmakta ki amacın karşısındakilerin sağlığını korumak olduğunu söyleyerek, 3 katlı cerrahi maskelerin vatandaşların kullanımı için en iyisi olduğunu söyledi. Tarakçıoğlu, korona virüsü salgınıyla iyi mücadele eden ülkelerdeki yaygın maske kullanımına da dikkat çekti.

Tekstil sektörüne 40 yıl akademisyen olarak mühendis yetiştiren ve birçok buluşa imza atan Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu, korona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin başında gelen ve son zamanlarda fiyatı artan, sahteleri piyasaya sürülen maskeler hakkında konuştu. Doğru maskenin mikrobu, bakteriyi ve virüsü geçirmeyen maskeler olduğunu hatırlatan Işıkçıoğlu, bu tanıma en çok N95 maskelerin uyduğunu; ancak bu maskeleri bulmanın zor olduğunu ve pahalı olduğunu söyledi.

"Herkes maske takarsa birbirimizi korumuş olacağız ve yayılmasını azaltacağız"

Işıkçıoğlu, N95 maskelerin hasta olmayanlar için bir lüks olduğunu söyleyerek, "N95 maskeler sağlık personeli içindir. Vatandaşların takması tavsiye edilen cerrahi maskeler ise virüsü bir miktar geçirebiliyor. Takan kişiyi tam korumasa da bütün dünya bu maskelerin takılmasını tavsiye ediyor; çünkü maske takmakta amaç değişti. Amaç takanı değil de karşısındakini korumak. Virüs, insandan insana damlacık yoluyla geçiyor. Maske takıldığında ise bu damlacıkların etrafa saçılması bir nebze engellenebiliyor. Herkes maske takarsa birbirimizi korumuş olacağız ve yayılmasını azaltacağız. Cerrahi maskeler genellikle 3 katlı oluyor. Önemli olan orta tabakası nonwoven denilen mikro liflerden oluşup gözenekleri çok küçük olan, dolayısıyla virüsleri büyük ölçüde tutabilen bir kumaştan oluşuyor; ancak şu anda Türkiye'de bu kumaşın sıkıntısı çekiliyor. Yeterli üretim kapasitemiz var. Türkiye, Avrupa'nın en büyük tekstil ve konfeksiyon sanayisine sahip; ama bu kumaşlar karaborsaya düşmüş. Son zamanlarda devletin çok yerinde uygulamalarıyla bunun biraz önüne geçildi" dedi.

"Salgınla en iyi mücadele eden ülkeler, başından itibaren maske taktı"

Dünya Sağlık Örgütünün salgının başlangıcında sağlıklı insanların maske takmasına gerek olmadığı açıklamasını hatırlatan Işıkçıoğlu, "Bu biraz da dünyada maske sıkıntısının olmasından dolayı, neredeyse ticaret savaşları çıkacak bu yüzden. ABD, Çin'den Fransa'ya gelecek olan 3 milyon maskeye 3 katı fiyat vererek ABD'ye göndertmiş, böyle bir pazar oluştu. Herkes maskeye hücum ediyor. İnsanlar maskeye hücum etmesin diye sadece sağlıkçıların ve hastaların kullanması için 'takmayın' dediler; ama bu çok büyük bir hataydı. Salgınla en iyi mücadele eden Çin, Güney Kore gibi ülkeler, baştan itibaren sürekli olarak maske taktılar. Maske takmayan İtalya, İspanya ve ABD gibi ülkelerin halini görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, artık 'maske takın da ne takarsanız takın' demeye başladı" şeklinde konuştu.

Tarakçıoğlu'ndan vatandaşlara maske kullanımı uyarısı

Vatandaşların maske alırken ve kullanırken dikkat etmesi gereken hususlardan bahseden Tarakçıoğlu, "Maskelerin cerrahi maske olması en iyisi. Maskeleri kullanım konusu çok önemli. Cerrahi maskeler esasında tek kullanımlıktır ve 8 saate kadar kullanılması söylenir. Maskeler nemlendikten sonra faydadan çok zarar verebilir. Zaten artık sokaklarda gezemeyeceğimize göre, alışverişe giderken maskemizi takacağız, takmadan öncede mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Elimizi mümkün derecede maskeye temas ettirmememiz lazım. Maskeyi lastiklerinden tutup kulaklarımıza geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi kısa süre kullansak bile 'ben bu maskeyi tekrar kullanırım' dersek; dış kısmı iç tarafa gelecek şekilde bir kese kağıdının içinde kuru olarak tutmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tarakçıoğlu: Salgınla en iyi mücadele eden ülkeler, başından itibaren maske taktı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Avrupa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:23 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı belediye mısır ekti, başkan 'boş arazilere ekim' çağrısı yaptı
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Elia, Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı         
16:53
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:34
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı         
16:31
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
16:30
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı         
16:25
New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek         
16:24
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü         
16:23
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz         
16:22
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi         
16:20
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 6 yaralı Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 6 yaralı         
16:14
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu         
16:06
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi         
16:02
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti         
15:55
İngiltere Güzellik kraliçesi, koronavirüsle mücadele için doktorluk mesleğine dönüyor İngiltere Güzellik kraliçesi, koronavirüsle mücadele için doktorluk mesleğine dönüyor         
15:33
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı         
15:32
Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun         
15:32
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor         
15:20
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı         
15:13
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar         
15:08
İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok         
15:05
Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi         
15:04
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu         
14:54
Caster Semenya, Ronaldo'nun rekorunu 45 saniyede 176 ab crunch yaparak geçti Caster Semenya, Ronaldo'nun rekorunu 45 saniyede 176 ab crunch yaparak geçti         
14:54
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:52
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım         
14:51
Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor         
14:47
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi         
14:36
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı         
14:32
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 17:05:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Tarakçıoğlu: "Salgınla en iyi mücadele eden ülkeler, başından itibaren maske taktı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]