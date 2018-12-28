Prof. Dr. Tarhan: "Dünyada Çocuk ve Aile Sebebiyle Medeniyet Krizi Yaşanıyor"

Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan "Çocuk ve Aile" konulu konferansta Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan "Çocuk ve Aile" konulu konferansta Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.



KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Topluluğu tarafından Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Çocuk ve Aile" konulu konferans düzenlendi. KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen konferansa, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Birol Özkalp, Prof. Dr. Nevzat Tarhan gibi kıymetli bir bilim adamını üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.



"Gelişme ve kalkınma iyi eğitilmiş çocuklarla mümkün"



Üniversite olarak planladığımız etkinliklerle, değerli konuklarla, gençlerimizin ufkunu açarken bir taraftan da topluma yararlı, sosyal konuları irdelemeye çalışıyoruz diyen KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, "Çocuk ve aile bizim toplumumuzda önemli bir yapı. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması, iyi eğitilmiş çocuklar ve değerlerimize sahip aileler ile mümkün olacaktır. Bu nitelikli programı tertip eden öğrencilerimize ve topluluğumuza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Ailenin olmadığı bir toplumda nitelikli insan yetiştirmek zordur"



Gençlerdeki heyecanı gördüğünü ve KTO Karataylı öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Çocuk ve aile insanlığın geleceği konusunda kritik noktalardan biridir. Dünya günümüzde çocuk ve aile sebebiyle medeniyet krizi yaşıyor. Bilgisayar ile doğan dijital nesil ile karşı karşıyayız. Geçtiğimiz yıllarda ailenin etrafında sosyal bir duvar vardı, şu an o duvar yıkıldı ve sorunlar baş gösterdi. Ailenin olmadığı bir toplumda nitelikli insan yetiştirmek çok zordur. Doğru aile ortamında insan kendini mutlu edebilmelidir ki toplum da mutlu olsun" dedi.



"İnsan ilişkileri de bir sermayedir"



"Hayatta başarılı olmanın sırlarından biri de insan ilişkilerinde başarılı olmaktır" diyerek empatinin önemine vurgu yapan Tarhan, "Her alanda iyi olabilirsiniz ama insan ilişkilerinizi geliştiremezseniz, eksik kalırsınız. 21. yüzyılda girişimci, yenilikçi ve insan ağları güçlü bireyler olmak zorundasınız. İçerisinde bulunduğumuz dönem artık bize insan ilişkilerini de bir sermaye olarak sunuyor" ifadelerini kullandı.



Program öğrencilerin sorularının cevaplaması ve hediye takdimi ile sona erdi. - KONYA

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