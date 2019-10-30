Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu'nun 6 Kasım'da başlayacak

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin Yetişkin Eğitimleri güz döneminde devam ediyor. Yetişkin Eğitimleri'nin ilki Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu'nun eğitmenliğinde gerçekleştirilecek. "Resimli Kitaplardan Resimli Duvarlara: Modernleşen Osmanlı'da Görsel Kültür" temasında düzenlenecek eğitim programı 6 Kasım 2019 Çarşamba günü başlayacak.

Modernleşen Osmanlı toplumundaki resim üretiminin anlatılacağı seminerlerde yüzyıllar içinde değişen konular, farklı malzemelere aktarılan resim türleri, sanat hamileri ve sanatçılar arasındaki ilişkiler ve tasvirlerin tarihsel bağlamda ikonografik açılımları gibi konulara yer verilecek.