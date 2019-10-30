Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu'nun 6 Kasım'da başlayacak
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu'nun 6 Kasım'da başlayacak

Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu'nun 6 Kasım'da başlayacak

22 dakika önce

"Resimli Kitaplardan Resimli Duvarlara: Modernleşen Osmanlı'da Görsel Kültür" temalı eğitim programı 4 hafta sürecek.

Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu'nun 6 Kasım'da başlayacak, System.String[]

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin Yetişkin Eğitimleri güz döneminde devam ediyor. Yetişkin Eğitimleri'nin ilki Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu'nun eğitmenliğinde gerçekleştirilecek. "Resimli Kitaplardan Resimli Duvarlara: Modernleşen Osmanlı'da Görsel Kültür" temasında düzenlenecek eğitim programı 6 Kasım 2019 Çarşamba günü başlayacak.

Modernleşen Osmanlı toplumundaki resim üretiminin anlatılacağı seminerlerde yüzyıllar içinde değişen konular, farklı malzemelere aktarılan resim türleri, sanat hamileri ve sanatçılar arasındaki ilişkiler ve tasvirlerin tarihsel bağlamda ikonografik açılımları gibi konulara yer verilecek.

Tarkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:22 Kaynak: Bültenler
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