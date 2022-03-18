PROF. DR. TAŞBAKAN UYKU APNESİ UYKUDA ÖLÜME NEDEN OLABİLİR - Son Dakika

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarı'nda görevli Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, 18 Mart Uyku Günü'nde çağın en büyük sorunlarından biri olduğunu ifade ettiği uyku apnesine dikkati çekti. Prof. Dr. Taşbakan, "Uyku apnesi olanların kalp krizi geçirme riski oldukça fazladır. En çok korktuğumuz ise bu hastaların uykuda hayatlarını kaybetme riski vardır. Uykuda kalp krizi, felç geçirebilirler" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarı'nda görevli Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, 18 Mart Uyku Günü'nde, açıklamalarda bulundu. Çeşitli uyku sorunları bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, "En önemlisi uyku apnesidir. Uyku bütünlüğünü bozar. Horlama, nefesin durması, boğularak uyanma ve sıklıkla uykunun bozulmasıyla seyreder bir tablo ortaya çıkarır. Tehlikelidir. Kaliteli uyku uyumadıkları için insanlar sabah yorgun uyanır. Bu yorgunlukları gün içinde hareketlerine yansır. Direksiyon başında uyuyup kaza yaptığını duyduğumuz uzun yol şoförlerinin çoğunda uyku apnesi rahatsızlığı söz konusu oluyor. Uyku apnesi olanların kalp krizi geçirme riski oldukça fazladır. Şeker hastalığı, kolesterol yüksekliğine yakalanma riskleri çok fazla. En çok korktuğumuz ise bu hastaların uykuda hayatlarını kaybetme riski vardır. Uykuda kalp krizi, felç geçirebilirler" ifadelerini kullandı.

'1 GECE UYKU LABORATUVARLARINDA YATIRIYORUZ'

Erkeklerde uyku apnesinin daha çok görüldüğüne değinen Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, "Kadınlarda 50'li yaşlardan sonra risk artıyor. Kilolu bir kişide horlama varsa; gece yakınları nefesinin durduğunu görüyorsa; uyuyan kişi gece sıklıkla uyanıyorsa; sabah yataktan yorgun kalkıyorsa bu kişilerin mutlaka uyku apnesi konusunda değerlendirilmeleri gerekir. Biz bu kişileri 1 gece uyku laboratuvarlarında yatırıyoruz. Uyku apnesi tanısını koyduğumuzda bu kişilere 'cpap' adlı cihazı takıyoruz. Bu cihazın yardımıyla daha rahat uyuyor. Tedavi sonucunda da daha güzel bir hayata kavuşuyor" dedi. Kaliteli uykunun önemli olduğuna da değinen Prof. Dr. Mehmet Taşbakan, "Kaliteli uyku çok önemli. Hepimizin belli süre uyumaya çok ihtiyacı var. Kaliteli uyku döneminde vücudumuzun dinlenmesi, gün içinde yorulan tüm organlarımızın tekrar dinlenmesi gerekir. Erişkin birinin 7-8 saat uyuması lazım" dedi. TEDAVİYLE KURTULDU

Uyku apnesi nedeniyle 3 yıl tedavi gördükten sonra şikayetlerinden kurtulduğunu dile getiren evli ve 1 çocuk babası Ersin Oğuz (38) da "Uyku apnesi rahatsızlığı yaşıyordum. Horlama, birden uykudan uyanma sorunu yaşıyordum. Uyandığımda yorgun uyanıyordum. Gün içinde yorgunluğum sürüyordu. Günlük yaşantımda sorunlar sürüyordu. İnsanlarla iletişim kötüydü. Çünkü uyku apnesi beni çok yorgun kılıyordu. Uykusuzluğum nedeniyle sürekli halsizdim. 3 yıldır tedavi görüyorum. Tedavi sonrası bütün şikayetlerim bitti" diye konuştu.