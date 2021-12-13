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PROF. DR. TAŞOVA COVİD-19 İLAÇLARI HASTALIK SÜRESİNİ AZALTACAK - Son Dakika

PROF. DR. TAŞOVA COVİD-19 İLAÇLARI HASTALIK SÜRESİNİ AZALTACAK

13.12.2021 10:10

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, Covid-19 tedavisi için üretilen Molnupiravir ile Paxlovıd adlı ilaçların pandeminin daha hızlı sonlanması ve daha kontrol edilebilir olması açısından umut verici olduğunu bildirdi. Molnupiravir'in yakın zamanda Türkiye'de tedavi protokolüne ekleneceğini belirten Taşova, İlaçların hastalık süresini ve yoğun bakımlardaki yoğunluğu azaltacağını bekliyoruz dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, Covid-19 tedavisinde kullanılacak olan ABD merkezli ilaç şirketi MSD tarafından üretilen Molnupiravir ile Pfizer'ın ürettiği Paxlovıd adlı ilaçlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Taşova, her iki ilaç için de yapılan çalışmalarda, 28 günlük mortalitelerine bakıldığında ölüm görülmediği ve erken dönemde kullanımında semptomların süresini kısaltarak, tablonun ağırlaşmasını engellediği yönünde umut verici bulgular olduğunu kaydetti.

İLAÇ ÇALIŞMALARI UMUT VERİCİ

Pandeminin devam edeceğine vurgu yapan Prof. Dr. Yeşim Taşova, bu durumda önümüzdeki yıl da özellikle ölüm oranının azaltılması için maske, mesafe, hijyen ve aşı gibi önlemlerin alınmasını gerektiğinin altını çizdi. Bunun yanı sıra Covid-19'un ilaçla tedavisi için iki ayrı firmadan umut verici haberlerin geldiğini dile getiren Prof. Dr. Taşova, Bu ilaçların biri MSD'nin Molnupiravir adlı ilacı, diğeri ise Pfizer'ın Paxlovıd adlı ilacı. Biz daha kullanmadık ama çalışmalarına baktık. Çalışmalar gerçekten umut verici. Aşı artı bu ilaçlarla birlikte olursa, o merak edilen 'pandemi ne zaman sonlanır' sorusuna çok rahat cevap verebiliriz dedi.

'TABLONUN AĞIRLAŞMASINI ENGELLİYOR'

İlaçlarla ilgili yapılan çalışmaların verdiği ilk sonuçlardan bahseden Prof. Dr. Taşova, Bu ilaçların özellikle erken dönemde kullanılması öneriliyor. 5 gün kadar kullanılıyor. Tıpkı grip ilacında olduğu gibi ilk 48 saat önemli. Erken dönemde kullanıldığında semptomların süresini kısaltarak tablonun ağırlaşmasını engelliyor. Dolayısıyla ilaçların hastalık süresini azaltacağını bekliyoruz. Yoğun bakımlardaki yoğunlukta azalacaktır diye konuştu.

'OLDUKÇA UMUT VERİCİ'

Prof. Dr. Yeşim Taşova, şöyle devam etti

Çalışmalar kapsamında her iki ilaç için de karşılaştırmalı olarak 28 günlük mortaliteye (ölüm, ölümlülük) bakıldığında, bu durumda ölen vaka olmadığı belirtiliyor. Bunlar oldukça umut verici. Henüz bize gelmedi, geldiğinde tabii ki bunu kullanmak isteriz. Molnupiravir İngiltere'den acil kullanım onayı aldı. Bakanımız açıkladı, Molnupiravir Türkiye'de de üretilecek. Aşı ve ilaç birlikte devam ederse pandeminin daha hızlı sonlanması, daha iyi kontrol edilmesi olası gibi görünüyor. Favipiravir'in etkisiz olduğunu gösteren büyük, kapsamlı bir çalışma çıktı. Dolayısıyla Favipiravir'in tedavi protokolünden çıkarılarak kısa süre içerisinde Molnupiravir'in bakanlık kılavuzuna gireceğini düşünüyorum

'HER İKİ İLACIN DA YEN ETKİSİ HAFİF'

Prof. Dr. Taşova, Her iki ilacın da yan etkisi 'hafif' olarak belirleniyor. Çalışmalarda daha çok 'ölüm' durumuna bakıyorlar. Onlarda da dediğim gibi 28 günün sonunda her iki ilaçta da ölüm yok. Hafif yan etkiler var. Bulantı, kusma, döküntü olabilir belki ama her iki ilaç için de önemli bir yan etki bildirilmedi. İlaçların çocuklarda kullanımı ile ilgili henüz bir çalışma yok diye konuştu.

PROF. DR. TAŞOVA COVİD-19 İLAÇLARI HASTALIK SÜRESİNİ AZALTACAK
PROF. DR. TAŞOVA COVİD-19 İLAÇLARI HASTALIK SÜRESİNİ AZALTACAK
PROF. DR. TAŞOVA COVİD-19 İLAÇLARI HASTALIK SÜRESİNİ AZALTACAK
PROF. DR. TAŞOVA COVİD-19 İLAÇLARI HASTALIK SÜRESİNİ AZALTACAK

Mikrobiyoloji, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. TAŞOVA COVİD-19 İLAÇLARI HASTALIK SÜRESİNİ AZALTACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: PROF. DR. TAŞOVA COVİD-19 İLAÇLARI HASTALIK SÜRESİNİ AZALTACAK - Son Dakika
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