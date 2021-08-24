Prof. Dr. Tecer, fabrikaların, kirliliğin önüne geçmek için baca kontrolü yapması gerektiğini belirtti - Son Dakika

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Trakya'da sanayi kuruluşlarının bacalarından çıkan emisyonun çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkileri olduğunu, bu sorunun fabrikaların bacalarında yüksek teknoloji kullanılarak çözülebileceğini söyledi.

Tecer, yaptığı açıklamada, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nin yoğun sanayi faaliyetlerinin yapıldığı iller olduğunu belirtti.

Bu illerdeki sanayi kuruluşlarının bacalarından çıkan emisyonun, özellikle yaz aylarında bölgede kökü kokulara neden olduğunu ve insan sağlığını olumsuz etkilediğini anlatan Tecer, "Buralarda nüfus yoğunluğu çok fazla. Üretim faaliyetleri neticesinde hava, toprak, su gibi çevresel faktörler kirleniyor, buraya atıklar ulaşıyor." dedi.

Tecer, son zamanlarda özellikle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde koku probleminin yoğun yaşandığını vurgulayarak, "Aslında koku problemi dediğimiz şey, hava kirliliği problemidir. Bunu böyle tanımlamamız gerekiyor. Özellikle bölgedeki sanayi tesisleri, kimya fabrikaları, tekstil fabrikaları gibi tesisler, bacalarından atmosfere zaman zaman insan sağlığını da olumsuz yönde etkileyen kirleticiler atıyorlar." diye konuştu.

Tecer, işletmelerin bacalarına yeni teknolojileri uygulayarak kirliliğin önüne geçebileceklerini vurguladı.

Bölgede hava kirliliğiyle ilgili ciddi bir çalışma yapılması gerektiğine işaret eden Tecer, şunları kaydetti:

"Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çalışmaları kapsamında, su kirliliği ile mücadelede belli bir aşamaya gelindi. Ama hava kalitesinin durumuna ilişkin çalışmalar bu bölgede ne yazık ki yeterli değil. Her bir sanayi tesisi, mevzuatın uygun gördüğü yasal sınırlar içerisinde bacadan bir emisyon salımı sağlıyor olsa bile, aynı fabrikadan onlarca yüzlerce olması durumunda bu bölgedeki alıcı ortamın kaldıracağından çok daha büyük bir hava kirliliği üretiyor. Yani alıcı ortam, her bir sanayi tesisi yasal sınırların altında salmış olsa dahi, toplamda kümülatif olarak saldığı hava kirleticiler bu bölgede insan sağlığını etkileyecek boyutlara ulaşabiliyor."

"Hava kirleticilerinin baca kontrolü bugünkü teknolojik seviyeyle mümkün"

Tecer, sanayi tesislerinin bacalarından çıkan emisyonları zararsız halde kontrol altına alması gerektiğinin altını çizdi.

Zehirli gazların çevre ve insan sağlığı sorunu olduğuna işaret eden Prof. Dr. Tecer, şunları kaydetti:

"Kokuyla mücadele yöntemleri, günümüz teknolojisinde mevcut. Bu teknolojilerin yaygın olarak kullanılması, fabrika bacalarında kokuya sebebiyet veren ağır kimyasalların ve uçucu organik bileşiklerin giderilmesinin sağlanması gerekiyor. Yani üretim faaliyetlerimizde çevreye verdiğimiz olumsuz etkilerin önüne geçmeliyiz. Buradaki sanayi tesisleri ülke ekonomisine katkı veriyor, bunu yadsıyamayız ama üretim biçimlerini de insana, doğaya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kontrol altına almamız gerekiyor. Hava kirleticilerinin baca kontrolü bugünkü teknolojik seviyeyle mümkün."