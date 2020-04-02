Prof. Dr. Tecer koronavirüsle mücadelede üç noktaya dikkat çekti Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Tecer koronavirüsle mücadelede üç noktaya dikkat çekti Açıklaması - Son Dakika

Prof. Dr. Tecer koronavirüsle mücadelede üç noktaya dikkat çekti Açıklaması

6 saat önce

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, koronavirüsle mücadelede su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Tecer koronavirüsle mücadelede üç noktaya dikkat çekti Açıklaması, System.String[]

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, koronavirüsle mücadelede su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Tecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede, devlet ve millet olarak beraber, bilinçli ve hassas bir tavır içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Özellikle 3 temel noktaya dikkat edilmesi gerektiğini belirten Tecer, "Sağlığımızı korumak için tıbbi yöntemler ve tedbirleri arttırmalıyız, su kaynaklarımızı korumalıyız ve gıda güvenliğini sağlamalıyız." dedi.

Tecer, şunları kaydetti:

"Eğer elleri sabunla ovarak yıkama sırasında musluğu kapatırsak, bu tüketilen su miktarı yaklaşık 1 litre kadardır. Çok basit bir hesapla 1 kişi musluğu açık bırakarak günde 5 kez ellerini yıkar ise 5 litre su fazladan tüketmiş olacaktır. Bu hesabı 1 milyon kişi için yaparsak günde 5 milyon litre su fazladan kullanılmış demektir. Hesabı ülke geneline hatta dünya geneline çıkardığımda su kaynaklarımız üzerindeki tehdidin boyutunu da görebiliriz."

Namık Kemal Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:56 Kaynak: AA

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