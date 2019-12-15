Prof. Dr. Tekelioğlu yerli malını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Tekelioğlu yerli malını anlattı - Son Dakika

Prof. Dr. Tekelioğlu yerli malını anlattı

6 saat önce

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi kreş öğrencileriyle bir araya geldiği söyleşide "Muzu Anamur muzu, portakalı Finike portakalı, üzümü...

Prof. Dr. Tekelioğlu yerli malını anlattı, System.String[]

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi kreş öğrencileriyle bir araya geldiği söyleşide "Muzu Anamur muzu, portakalı Finike portakalı, üzümü Manisa üzümü, inciri Aydın inciri yiyeceğiz" dedi.


Muratpaşa Belediyesi, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla YÜCİTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tekelioğlu'nun katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) gerçekleştirilen söyleşiye Muratpaşa Belediyesi'nin kreşlerinden öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Tekelioğlu'nun heyecanlı anlatımını öğrenciler büyük bir dikkatle dinledi.


Prof. Dr. Tekelioğlu, 1929 yılında Amerika'nın yaşadığı ekonomik krizin özellikle çocukları etkilediğini belirterek, "Aç kalıyorsunuz herkesi etkiliyor. Bizim ülkemizde bu ekonomik krizin etkisinde kaldı. Buna karşılık bir yasa kanun çıkardık. Yerli Malı Haftası yasası çıkardık. Yerli malı çok önemli" diye konuştu.


Tekelioğlu'nun "Paramızın yabancılara gitmemesi için yerli malı kullanacağız. Muzu Anamur muzu, portakalı Finike portakalı, üzümü Manisa üzümü, inciri Aydın inciri yiyeceğiz" sözlerine çocuklarla alkışlarla karşıladı. Söyleşinin sonunda kreş öğrencileri ise 'Teşekkürler Yavuz dede' diyerek kendisine teşekkür plaketi verdi. - ANTALYA

Muratpaşa, Finike, Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:01 Kaynak: İHA
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