Prof. Dr. Tekin: Etkisini yitiren mutasyonlu virüs, yoğun bakım oranlarını düşürdü - Son Dakika

Prof. Dr. Tekin: Etkisini yitiren mutasyonlu virüs, yoğun bakım oranlarını düşürdü

17.03.2021 09:03
Prof. Dr. Tekin: Etkisini yitiren mutasyonlu virüs, yoğun bakım oranlarını düşürdü, System.String[]

DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr.

DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, yüksek vaka sayılarına rağmen yatan hasta ve yoğun bakımda yatan hasta sayılarında yaşanan düşüşün nedeninin mutasyonlu virüsün etkisini yitirmesi olduğunu söyledi. Mutasyonla hastalığın daha hızlı yayıldığını belirten Tekin, "Bu mutasyondaki hızlı bulaşın olması ama yatışın az olması bizim için büyük bir avantaj. Öyle tahmin ediyoruz ki bu mutasyon, bir yerden sonra etkisiz hale gelecektir. Virüsü tamamen inaktif hale getirip, insanlarda hastalık oluşturmayacak seviyeye ya da çok hafif hastalık seviyesine getirecektir" dedi.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, PCR pozitif vaka sayılarında artışın söz konusu olduğunu ancak yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatan hasta sayılarında ise düşüşün söz konusu olduğunu söyledi. Bunun çeşitli sebeplerinin olduğuna dikkat çeken Tekin, şöyle konuştu:

"Vaka sayılarında bir artış söz konusu. PCR pozitif sayılarında bir artış var ama yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatan hasta sayılarında bir artış söz konusu değil, hatta düşüş söz konusu. Bu, bizim açımızdan önemli. Bunun çeşitli sebepleri var, havaların mevsimsel olarak ısınması önemli bir faktör, çünkü açık alanlarda daha fazla bulunabiliyoruz. Kişilerin immün sistemindeki düşüklük, bu süreçte daha yükselişe geçiyor. Kışın immün sistemi daha zayıfken, bahar dönemi ve sonrasında biraz daha iyi oluyor. Bunun yanında diğer viral enfeksiyonların görülme sıklığı daha az oluyor. Aşılamanın da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Aşılanmayla birlikte kişiler ya hastalığı hafif geçiriyor, ya da geçirmeyebiliyorlar. Bu da yoğun bakımlara yatışı engellemiş oluyor. Pandemide artık tecrübe sahibi de olduk. Halkımız tedbir almayı öğrendi, erken dönemde hastaneye başvurmayı öğrendi, semptomları ve hastalığı tanıdık. Hekimler olarak biz de hastalığı tanıdığımız için erken dönem tanı ve tedavi de kolaylaştı. Bu nedenle hastalar pozitif olduğu zaman hızlı bir şekilde tedaviye aldığımız için, bu hastalar artık kolay kolay kötüleşmiyorlar ve bu dönemde yatışlarımız da azalıyor."

'MUTASYON, VİRÜSÜ TAMAMEN İNAKTİF HALE GETİRECEKTİR'

Vaka sayılarındaki artışa rağmen yoğun bakımlardaki hasta sayısında artışın yaşanmamasının sebeplerinden birinin de mutasyonlu virüsün etkisini yitirdiğine dikkat çeken Prof. Recep Tekin, "Hepsini bir araya getirdiğimiz zaman, vaka sayılarında bir artış var ama yoğun bakımda artış yok. Bir diğer sebeplerden bir tanesi de mutasyon. Mutasyonla hastalık daha hızlı yayılıyor ancak hastanedeki yatışı etkilemediği görülüyor. Mutasyondan kaynaklı hasta sayısında artış olabilir ama hastaneye yatışın olmaması bizim açımızdan avantajlıdır. Çünkü bu artışla birlikte eğer yoğun bakımlarda yatan hasta sayısında artış olsaydı, sağlık sisteminde zorlanma ya da yoğunluk yaşayabilirdik. Bu mutasyondaki hızlı bulaşın olması, ama yatışın az olması bizim için büyük bir avantaj. Öyle tahmin ediyoruz ki bu mutasyon, bir yerden sonra etkisiz hale gelecektir. Virüsü tamamen inaktif hale getirip insanlarda hastalık oluşturmayacak seviyeye, ya da çok hafif hastalık seviyesine getirecektir. Bu da bizim mutasyon ile ilgili beklediğimiz bir sonuçtu" dedi.

Dicle Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Mikrobiyoloji, Yoğun Bakım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Tekin: Etkisini yitiren mutasyonlu virüs, yoğun bakım oranlarını düşürdü - Son Dakika


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