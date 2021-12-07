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Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı

07.12.2021 17:09
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı

FELSEFE Profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Teoman Duralı, son yolculuğuna uğurlandı.

FELSEFE Profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Teoman Duralı, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir dil kökü kanseri tedavisi gören felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı 74 yaşında yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Duralı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Teoman Duralı'nın oğlu ve kızı Deniz Duralı, Elif Duralı Çağlayan, belediye başkanları, Duralı'nın meslektaşları öğrencileri ve ailesi katıldı. Prof. Dr. Duralı'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı omuzlarda taşınarak Fatih Camii'ne getirildi. Camide Duralı'nın cenazesi haricinde 3 farklı cenaze namazı daha vardı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Prof. Dr. Duralı'nın naaşı başında konuşma yaptı. İkindi namazı vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Duralı'nın naaşı, Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmek üzere götürüldü.

"AYAKLARI SON DERECE SAĞLAM BASAN UFKU GENİŞ HOCAMIZIN YETİŞMESİNE VESİLE OLDU"

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Batı medeniyetiyle bizim medeniyetimizi mukayesesini yaparak ayakları yere son derece sağlam basan ufku geniş çok sayıda hocamızın yetişmesine vesile oldu. Allah rahmet eylesin" dedi.

"TEK TESELLİMİZ ONUN MİRASININ YAŞAYACAK OLMASI" İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burhan Köroğlu "Bu hastalıktan önce çok dinç çok enerjikti. Türkiye çok büyük bir değer kaybetti. Seçkin birçok siyasi ve bilim adamı Teoman'ın hocanın öğrencisi. Teoman hocamız ölmeyecek, kitaplarıyla fikirleriyle daha çok genç öğrenciler onu yaşatacak. Tek tesellimiz onun mirasının yaşayacak olması" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN SON YÜZYILDA YETİŞTİRDİĞİ EN ÖNEMLİ DÜŞÜNÜRDÜ"Prof. Dr. Duralı'nın öğrencisi Veysel Bircan "Teoman hocamız Türkiye'nin son yüzyılda yetiştirdiği en önemli düşünürdü. Yaşayan tek Türk filozoftu. Biz hocamıza Zonguldaklı Filozof unvanını vermiştik. O bizim idolümüzdü, o bizim ışığımızdı. Teoman Duralı Felsefe Vakfı'nın kurulmasını tüm devlet yetkililerinden arzu ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Şentop, Teoman Duralı, Fatih Camii, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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