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Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajları - Son Dakika

Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajları

07.12.2021 01:15
Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Düşünce dünyamızın mimarlarından Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamız ebediyete göç eyledi. Bir arifi, bir erdem anıtını yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri, medeniyetimizi inşa etmeye hep devam edecek. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ömrünü ilme ve talebelerine adayan gerçek bir entelektüel Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizde felsefeyi yerlileştirmenin öncüsü, müstesna kişiliği ve eserleriyle hepimize örnek teşkil eden, fikir dünyamızın öncülerinden, Ş. Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum Rabbim, mekanını cennet, makamını ali eylesin inşallah." paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ülkemizin değerli bilim ve fikir insanlarından Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyük bir hayat son buldu. Biyoloji Felsefesi konulu teziyle felsefe doktoru olan, eserleri ve yetiştiği yeni felsefecilerle öncü akademisyenler arasında yer alan Prof. Dr. Teoman Duralı artık aramızda değil. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Eserleri ve hayatı ile ortaya koyduğu, köklerimiz üzerinden fikren yeniden dirilişimiz mücadelesinde cesaretli duruşuyla gerçek bir mütefekkir, büyük bir felsefeci ve yol göstericiydi. Prof. Dr. Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Büyük bir alim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan. İnsanlık biraz daha eksik artık. Teoman Duralı hocamıza Allah rahmet eylesin. Fikir namusunun abidelerindendi. Mekanı cennet olsun. Fikir çilesiyle yoğrulmuş onurlu duruşu hep bizimle olacak." paylaşımını yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mesajında, "Muhterem hocam Teoman Duralı bey ebediyete yürüdü. Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım. Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajları
Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajları
Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajları
Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajları
Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajları
Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajları
Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajları
Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajları
Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajları

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajları - Son Dakika


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