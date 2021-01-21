Prof. Dr. Tepe'den "Hamside önlem uluslararası olmalı" çağrısı

Giresun Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Tepe, "Sadece Türkiye'nin yasak koyması, boy kıstası koyması, kota koyması, bunlarla çözüm bulunabilir mi? Mutlaka etkisi olur ama diğer ülkeler de burada önlemler almalı. Burada uluslararası politikalar izlenmek durumunda." dedi.

Tepe, AA muhabirine, hamsinin yasal avlanabilir boy uzunluğu olan 9 santimetrenin altındaki bireylerin oranında artış olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca ilk etapta 8-18 Ocak tarihleri arasında 10 gün uygulanan ticari amaçlı hamsi avcılığında kısmi durdurma kararının 28 Ocak'a kadar uzatılmasını desteklediğini belirtti.

Uluslararası sularda devamlı göç eden bir balık türü olan hamsinin, havaların soğumaya başladığı eylül, ekim aylarında Türk karasularına girdiğini ifade eden Tepe, bu dönemin suların tekrar ısınmaya başladığı nisana kadar devam ettiğini aktardı.

Tepe, sıcaklıklar nedeniyle son yıllara bakıldığında bu takvimin değiştiğine işaret ederek, hava soğumadığı için balığın seyir göçünde değişimler yaşandığını kaydetti.

Hamsinin, Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin ortak değeri olduğuna vurgu yapan Tepe, iklim değişimi, avcılık, filoların artan miktarı ve kirliliğin bir bütün olarak ele alınıp buna göre politikaların acilen uygulamaya konulması gerektiğini söyledi.

Tepe, hamside önlemin uluslararası olması gerektiğini belirterek, "Sadece Türkiye'nin yasak koyması, boy kıstası koyması, kota koyması, bunlarla çözüm bulunabilir mi? Mutlaka etkisi olur ama diğer ülkeler de burada önlemler almalı. Burada uluslararası politikalar izlenmek durumunda." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuni ile hamsinin 9 santimetrenin altında avlanmasını yasaklandığını kaydeden Tepe, "Hamsi, biyolojisine baktığımız zaman 9 santimetre civarına ulaştığı vakit yumurta bırakıyor. Daha öncesinde yumurta bırakma durumu yok. Türkiye'de buna uygun olarak bir av yasağı boyu koyduk. 9 santimetrenin altında avcılığının yapılması durumunda ağır cezalar söz konusu. Bu güzel bir uygulama." dedi.

"Bu yasak güzel, doğru bir uygulama"

Tepe, Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı kararın balıkçıların da yararına olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Eğer siz 9 santimetrenin altındaki balığı bu yıl avlarsanız, gelecek sezonun balığını da öldürmüş oluyorsunuz. Çünkü balığa yavrulama şansı vermiyorsunuz. Yasak tabii ki işe yaracak. Türkiye'de şuanda hamsi sürüleri, başka yere gitmiş değil. Tam mevsim ortasındayız. Hamsinin yumurtalama alanı Rusya, beslenme alanı da Türkiye kıyılarıdır. Yasak konulduğunda beslenme göçünde olduğu için hamsi beslenmesine devam edecek, gelişecek. 20 gün sonra daha iri halde avlanacaktır. Bu yasak güzel, doğru bir uygulama."

Hamsinin bir miras olduğunu ve gelecek nesillere aktarılması için mutlaka korunması gerektiğini vurgulayarak, "Karadeniz hamsisi, dünya genelindeki diğer türlere göre farklıdır. Bizim hamsimiz bize hastır. Karadeniz ülkeleri bir olup korumak, gelecek nesillere aktarmak zorundayız." diye konuştu.

Tepe, Karadeniz hamsisinin diğer türlerine göre besin değeri ve yağ asitleri oranının yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.