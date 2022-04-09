PROF. DR. TOPALOĞLU İNSANLAR KRİPTO PARA PİYASASINA GÖZÜ KAPALI GİRMEMELİ - Son Dakika

KRİPTO para ve Blockchain teknolojisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan avukat Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, kripto para piyasasının 2 trilyon dolar hacme sahip olduğunu belirtip, İnsanlar kripto para piyasasına gözü kapalı girmesin ama uzak da durmasın. Bu, teknolojinin sağladığı imkandır, hayatımızı kolaylaştırmaya devam edecektir dedi.

Adana Barosu'nun düzenlediği 'Kripto Paralar ve Bilişim Suçları Semineri'nde sunum yapmak için kente gelen avukat Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Son yıllarda dünyanın gündeminde olan kripto paralar hakkında konuşan Topaloğlu, insanların kripto paralardan korkmamasını fakat bilinçli ve bilgi sahibi olarak hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Gelişen teknolojiyle birlikte kripto paraların insan hayatında var olmaya devam edeceğini söyleyen Topaloğlu, 'Tek bir cümleyle özetlemek gerekirse kripto para, internetin parasıdır. İster istemez bir gelişim gösterecektir. Bugün 2 trilyon dolarlık bir hacme ulaşmış durumda. Dünyadaki tüm paranın yaklaşık yüzde 10'un olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Tabi bu alanın düzenlemeye alınması şart. Biliyorsunuz Türkiye'de buna yönelik çalışmalar var diye konuştu.

Kripto paraların basit şekilde ulaşılabiliyor ve çok dalgalı yapıya sahip olması nedeniyle insanların hemen hücum etmeden sakin davranması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Topaloğlu, birçok ülkenin yavaş yavaş bu teknolojiyi kabul etmeye başladığını söyledi. Son 3-4 yılda kripto para piyasasının gelişiminin vazgeçilmez hale geleceğine dikkat çeken Topaloğlu, 'Hayatımızda var olmaya devam edecek. İnsanlar, kripto para piyasasına gözü kapalı girmesin ama uzak da durmasın. Bu, teknolojinin sağladığı bir imkandır. Hayatımızı kolaylaştırmaya devam edecektir. Dünya değişiyor. Kripto para, Ukrayna- Rusya savaşının ardından SWIFT sisteminden başka bir dünya, finans sistemi gelişmesinde hayati bir rol oynayabilir dedi.