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PROF. DR. TOPÇUOĞLU PANDEMİDEN ÇIKAMAMAMIZIN NEDENİ AŞI OLMAYANLAR - Son Dakika

PROF. DR. TOPÇUOĞLU PANDEMİDEN ÇIKAMAMAMIZIN NEDENİ AŞI OLMAYANLAR

29.11.2021 15:39

TÜRK Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, pandeminin bitmeme nedeninin aşı olmayanlar olduğunu söyledi.

TÜRK Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, pandeminin bitmeme nedeninin aşı olmayanlar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Topçuoğlu, 'Covid pandemisinde bitmek tükenmek bilmeyen dördüncü dalga içindeyiz. Pandemiden çıkamamamızın nedeni aşı olmayanlardır. Lütfen aşınızı olun, maskenizi takın. Covid beyni seviyor ama ulaşamıyor. Aralarındaki ilişki platonik, buna yorumlamak isterim dedi.

Antalya'da bu yıl 57'ncisi düzenlenen ve ana teması 'uyku tıbbı' olarak belirlenen Ulusal Nöroloji Kongresi'nde uykunun nörofizyolojisi ve hastalıkları, özellikle nörolojik hastalıklar ile ilişkileri ele alındı. Kongrenin bugün düzenlenen basın toplantısına Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, dernekte 10 yılı aşkın çalışan ve önceki gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Burak Tokdemir'in siyah-beyaz fotoğrafını yakalarına takarak katıldı.

'BEYNE BAĞLANACAK BİR ANAHTARI YOK'

Türk Nöroloji Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Yoğun Bakım Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada pandeminin aşı olmayanlar yüzünden bitmediğini söyledi. Prof. Dr. Topçuoğlu, Covid pandemisinde bitmek tükenmek bilmeyen dördüncü dalga içindeyiz. Bir azalma olmadığı gibi yükselme de olmuyor. Pandemiden çıkamamamızın nedeni aşı olmayanlardır. Lütfen aşınızı olun, maskenizi takın. Covid beyni seviyor ama ulaşamıyor. Aralarındaki ilişki platonik, buna yorumlamak isterim. Elimizde geniş bir otopsi vakası serisi var. Virüsün beynin içerisine girdiğine yönelik bir emare yok. Beyne giriyor derken beynin içinde damarlar var, beynin kendisinin içine girip orada bulunmuyor. Nöronların içinde virüs görmüyoruz. Kan damarlarında olabilir. Seviyor ama ulaşamıyor. Ağır bir hastalık ama beyne bağlanabileceği bir anahtar yok diye konuştu.

'İNME GEÇİRMİŞ HASTAYI DAHA ÇABUK ÖLDÜRÜR'

Prof. Dr. Topçuoğlu Covid-19'un beyne uzun dönem etkileri konusunda bilgileri olmadığını kaydederek şöyle konuştu

'Covid-19, inme geçirmiş hastayı daha kolay öldürür. SARS-CoV-2 virüsü beyne giremiyor, ya da ancak çok çok özel şartlarda girebiliyor. Ama mevsimsel gribe göre çok daha fazla oranda inmeyi tetikliyor. Covid-19 inmeyi tektikler, inme varsa Covid'in ağır seyretmesine yol açabilir. Diğer bir nokta ki belki en önemlisi, en iyi inme olmamış inmedir. İnme trajiktir. Yürümek, konuşmak, yemek içmek harikadır, bunları kaybederseniz inme ile. Önlemek için tek yol rakamlarını bilmekle başlar. Hangi rakamlarmış bunlar Boy, kilo ve yaşını bilmek yeterli değil inmeden korunmak için. Tansiyonunu da bileceksin, kan şekerini bileceksin, kolesterolünü bileceksin, bel çevreni, günde kaç adım yürüdüğünü bileceksin. Hiç sigara içmeyeceksin ve hiç alkol kullanmayacaksın. Kalp atımının düzenli olup olmadığını da bileceksin. İlaçlarını düzenli kullanacak ve doktor kontrolüne zamanında gideceksin.

PROF. DR. TOPÇUOĞLU PANDEMİDEN ÇIKAMAMAMIZIN NEDENİ AŞI OLMAYANLAR
PROF. DR. TOPÇUOĞLU PANDEMİDEN ÇIKAMAMAMIZIN NEDENİ AŞI OLMAYANLAR
PROF. DR. TOPÇUOĞLU PANDEMİDEN ÇIKAMAMAMIZIN NEDENİ AŞI OLMAYANLAR
PROF. DR. TOPÇUOĞLU PANDEMİDEN ÇIKAMAMAMIZIN NEDENİ AŞI OLMAYANLAR

Koronavirüs, Antalya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. TOPÇUOĞLU PANDEMİDEN ÇIKAMAMAMIZIN NEDENİ AŞI OLMAYANLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: PROF. DR. TOPÇUOĞLU PANDEMİDEN ÇIKAMAMAMIZIN NEDENİ AŞI OLMAYANLAR - Son Dakika
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