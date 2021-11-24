PROF. DR. TOR: HER 10 AKCİĞER KANSERİ VAKASININ 8'İ SİGARAYLA BAĞLANTILI - Son Dakika

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Tor, akciğer kanseri vakalarında Türkiye'nin Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığını, her 10 akciğer kanseri vakasının 8'inin sigarayla bağlantılı olduğunu söyledi.

ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde akciğer kanseriyle ilgili toplantı yapıldı. Toplantıda, ZBEÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Tor, akciğer kanserindeki erken tanının önemi, tedavi yöntemi ve korunmanın yöntemleriyle ilgili bilgiler verdi. Toplantı öncesi konuşan başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin, akciğer kanserinin dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Dünya sağlık örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 20 milyona yakın akciğer tanısı konuyor ve her sene yaklaşık olarak 10 milyon insan akciğer kanserine bağlı sebeplerden maalesef kaybediyoruz. Dünya sağlık örgütüne göre akciğer kanseri, kanserler arasında en sık görülen arasında. Çok önemli bir problemden bahsediyoruz. Bu problemle baş edebilmek için erken tanı çok önemli." dedi.

Prof. Dr. Meltem Tor, akciğer kanseri vakalarında Türkiye'nin Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Her 10 akciğer kanseri vakasının 8'inin sigarayla bağlantılı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tor, "Sigara en önemli nedenlerden biri. Onun yanında hava kirliliği, değişik kimyasallara maruziyet. Çok daha önemli bir nokta. Bazı iller hava kirliliği konusunda ciddi sorunlar yaşamakta. Zonguldak bu illerin başında gelmekte. Diğer kronik hastalıkların fazla olması, hava kirliliğinin yüksek oranlarda olması, çevrede demir çelik ve kömür alanlarının, termik santrallerin olması nedeniyle bu bölgede yaşanan ciddi hava kirliliği ve madencilikten kronik hastalıkların yüksek oranda olması nedeniyle akciğer kanserinin ölümcüllüğünü arttıran önemli nedenlerden biri." dedi.

'YÜZDE 83 VAKAYI 5 YILIN SONUNDA KAYBEDİYORUZ'

Türkiye'de erkeklerde akciğer kanseri vakalarının daha sık görüldüğünü ancak kadınlarda da vaka sayısının artış eğiliminde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tor, her hafta 10-15 hastaya yeni akciğer kanseri tanısı koyduklarını söyledi. Polikliniklerinde bir yılda 1900 akciğer kanser hastalığı vakası başvurusu olduğunu, 700 kemoterapi uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Tor, şöyle dedi:

"TÜİK verilerine göre solunum hastalıklarının araştırıldığı çalışmada Zonguldak, Bayburt'tan sonra ikinci sırada yer almakta. Ölümlerde ve sağlık harcamalarında maalesef önlerde yer alıyor. Sinsi bir hastalık. Yüzde 83 vakayı biz 5 yılın sonunda kaybediyoruz. Erkeklerde en sık görülen kanser hastalığı. Korunma tedbirlerinde tütün korunma programları uygulanacak. Okullarda, hastanelerde vatandaşlar sigarayı rahatlıkla içemeyecek. Sigaranın zararlarının farkındalığı bence akciğer kanser farkındalığının daha önünde olması gerekiyor. Kurallar var. Bu kurallara uyulması gerekiyor. Sigarasız bir yaşam örneği yaratabilirsek önümüzdeki yıllarda akciğer kanseri vakalarıyla bu kadar uğraşmayacağız."