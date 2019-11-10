Prof. Dr. Torun'dan

Müzik terapi uygulamaları konusunda toplumun ilgisini arttırmak adına "Vur Davula Konuşsun" adlı atölye çalışması 9 Kasım Cumartesi günü, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Musiki Tarihi Salonu'nda gerçekleştirildi.



Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olarak onaylanmış ilk müzik terapisi ünitesinin kurucusu olan ve müzik terapi uygulamalarını halen Nörokreatif Müzik Terapi Ünitesi'nde sürdüren Prof. Dr. Şükrü Torun tarafından gerçekleştirilen atölyeye, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlker Usta da katıldı. Atölye öncesi bilgilendirmelerde bulunan ve atölyeye katılan bireylerin, müzik terapi uygulamalarında nasıl bir çerçeve oluştuğunu deneyimleme olanağı bulacaklarını ifade eden Prof. Dr. Şükrü Torun, "Bu yıl Avrupa Müzik Konfederasyonu tarafından belirlenen Müzik Terapi Günleri'nin teması olan 'beat the drum' ifadesini 'vur davula' şeklinde Türkçeleştirerek uygulamaya koyduk. Müzik yapmak sağlığı doğrudan iyileştirici bir etki yapmaz ancak bunu terapiyle birleştirince çok farklı sonuçlar alırsınız. Atölyede, insanların kafasındaki müzik terapinin bir müzik aktivitesinden ibaret olduğu yargısından öte, müzik terapinin insanların fiziksel, bedensel, ruhsal ve bilişsel fonksiyonlarını nasıl geliştirdiğini ve bu amaçla nasıl kullanıldığını tanıtmayı istiyoruz" dedi.



"Müzik terapi, üniversitemiz çatısı altında daha da gelişecek"



Anadolu Üniversitesi'nin, müzik terapi konusunda gelişim açısından çok uygun bir zemin teşkil ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Şükrü Torun, "Bildiğiniz gibi özel gereksinimli bireyler için, Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLKOM), İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) ve Engelliler Araştırma Enstitüsü gibi öncü konumda olan lokomotif merkezlerimiz var. Müzik terapisi, buralarda yapılan ve altın standartlara sahip olan bu uygulamalara ek faydalar sağlayacak ve umuyorum ki üniversitemiz çatısı altında daha da gelişecek" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR