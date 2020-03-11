Prof. Dr. Tufan Gündüz: "Ecdadımız şehirlere anlam yüklemişlerdir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Tufan Gündüz: 'Ecdadımız şehirlere anlam yüklemişlerdir' - Son Dakika

Prof. Dr. Tufan Gündüz: "Ecdadımız şehirlere anlam yüklemişlerdir"

7 saat önce

Kütahya Belediyesi Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Şehrin Söyleşisinde Bu Ay' programına alanında uzman isimler konuk olmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Tufan Gündüz:

Kütahya Belediyesi Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Şehrin Söyleşisinde Bu Ay' programına alanında uzman isimler konuk olmaya devam ediyor.


Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen Orhan Karaağaç'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Şehrin Söyleşisinde Bu Ay" programına 'Tarih Bizi Çağırıyor' isimli söyleşi ile Prof. Dr. Tufan Gündüz konuk oldu.


Şehirlere tıpkı ecdadımız gibi bakarsak ancak o zaman güzelleşeceğinin altını çizen Gündüz, "Şehirlerimizi güzelleştirmek ve oraları yaşanır hale getirmek için Osman Gazi'nin, Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın baktığı gibi bakmamız gerek. Onlar, şehirlere anlamlı ve bir o kadar da duygu yüklü bakıyorlardı. Onların baktığı gibi şehirlerimize bakmazsak, içinde yaşanılmaz ve duygusunu yitirmiş bir yer olacaktır" dedi.


Tarih severlerin katılımı ile gerçekleşen söyleşinin sona ermesiyle birlikte Prof. Dr. Tufan Gündüz, dinleyicilerin sorularını yanıtladı. Daha sonra Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Prof. Dr. Tufan Gündüz'e teşekkür ederek hediye takdim etti. - KÜTAHYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

Son Dakika Haberleri
19:02 Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ön rapor hazırlandı
19:02 İsrail hava yolu El-Al, koronavirüs nedeniyle 4 bin çalışanını ücretsiz izne ayıracak
19:02 Afyonkarahisar'da "İsa'nın Son Yemeği" tablosunu satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı
19:02 Manisa'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti
19:02 Slovakya'da gazeteci cinayeti sanığından rüşvet aldıkları iddiasıyla 13 hakime gözaltı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:07:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Tufan Gündüz: "Ecdadımız şehirlere anlam yüklemişlerdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]