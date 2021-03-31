Prof. Dr. Tufan Tükek: "Tedbir tam zamanında geldi, taziyeler de yasaklanmalı" - Son Dakika

Prof. Dr. Tufan Tükek: "Tedbir tam zamanında geldi, taziyeler de yasaklanmalı"

31.03.2021 11:39
Prof. Dr. Tufan Tükek:

Covid-19 salgının seyrini ve yeniden gelen kısıtlamaları değerlendiren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "İstanbul şu anda 3. dalgayı yaşıyor.

Covid-19 salgının seyrini ve yeniden gelen kısıtlamaları değerlendiren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "İstanbul şu anda 3. dalgayı yaşıyor. Dalganın derinliklerine doğru ilerliyoruz, tedbir tam zamanında geldi. Biraz daha gecikilseydi çok daha ciddi anlamda hastanelerin de S.O.S. verdiğini işitecektiniz. Taziyeler de yasaklanmalı, her seferinde biz diken üzerindeyiz. Kısıtlılıklara uymak gerekiyor yoksa çok can kaybedeceğiz" dedi.

Covid-19 ile mücadele tüm dünyada tedbirlerle birlikte sürerken aşılama çalışmaları da devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bazı kısıtlamalar kaldırılırken risk haritasında illerin renginin kırmızıya dönmesiyle yeniden getirilen kısıtlamaları ve destek paketlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de kısıtlamalar ve salgında son duruma ilişkin konuştu. Tükek, kısıtlamaların zamanında geldiğini belirtirken önlemlere uyulması gerektiğini belirtti.

"Kısıtlılıklara uymak gerekiyor yoksa çok can kaybedeceğiz"

Pandemiye karşı yeniden gelen kısıtlamaları değerlendiren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Maalesef gördük ki bu süre içinde kısıtlamalara çok riayet etmedi vatandaşlarımız ve vaka sayısı bir ay gibi çok kısa bir süre içerisinde oldukça yüksek düzeylere ulaştı. Sağlık sistemi üzerine olan yük de artmaya başlayınca maalesef tekrar geriye dönüş oldu ve kısıtlamalar geldi. Çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten işimiz çok zor, çok hızlı bulaşıyor. Kısıtlılıkların fayda sağladığını gördük. Kısmi kısıtlılık da olsa geçtiğimiz dönemde 30 binlerden 4-5 binli rakamlara inmiştik. Önümüz yaz tabi biraz daha iyi bir ortam olacak. Dışarıda virüsün bulaşma ihtimali eve göre daha az. Biraz daha dişimizi sıkmak, kısıtlılıklara uymak gerekiyor yoksa çok can kaybedeceğiz" dedi.

"Hastanelerin de S.O.S. verdiğini işitecektiniz"

Salgına karşı uygulanan aşılara ilişkin konuşan Tükek, "Nereden geldiği nasıl üretildiği çok önemli değil aslında sonuç olarak aynı antijen veriliyor. Menşei çok önemli değil yeter ki güvenli aşı temini sağlansın, uygulansın. Ben iki haftadan beri yaşadığımızı söylemiştim. İstanbul şu anda 3. dalgayı yaşıyor. Dalganın derinliklerine doğru ilerliyoruz şu anda tedbir tam zamanında geldi. Biraz daha gecikilseydi çok daha ciddi anlamda hastanelerin de S.O.S. verdiğini işitecektiniz. Tam zamanında oldu diyebilirim" diye konuştu.

"Birkaç gün öncesinde dört katına çıktı"

İstanbul Tıp Fakültesi'nde hasta yoğunluk durumuna ilişkin bilgi veren Tükek, "Başlangıca göre kıyas edeceksek o ara dönemde çok daha düşük pozitiflik oranları vardı. Birkaç gün öncesinde dört katına çıktı. Vaka başvuru oranı da çok yüksek. Akşam açıklanan rakamlarda da bu çok net görünüyor. Muhtemelen bu hafa sonuna doğru kırklı rakamları görebiliriz. Tekrar gevşettiğiniz zaman bir dalga daha gelirse o da 4. dalga olacak. Uzun soluklu bir kısıtlama yapmanız mümkün değil, dünyada da aynı şey geçerli. Onları ortadan kaldırdığınız zaman tekrar virüs çoğalıyor. Ne zamana kadar bunu yapacağız diye sorarsanız aşılama belli orana erişene kadar" şeklinde konuştu.

"İnsanlar ölürken hastalığın olup olmadığını soruyorlar"

Mutasyonlu virüsün daha hızlı yayıldığı söylemlerini değerlendiren Tükek, "Belki Türkiye'den bir mutasyon çıkacak bunlar çok tehlikeli, müsaade etmemek lazım. Riskli grup ciddi anlamda aşılandığı için o kazanımımız olabilir. 2. dalgayı çok daha şiddetli yaşadık. Özellikle yurt dışında da bir takım şeyler var çok hızlı bulaşıyor deniliyor ama yok, hayır. Normal korona virüs seyri gibi seyrediyor. Dün Twitter'dan bir vatandaşımız bana ulaşmış 'hocam hakikaten bu hastalık var mı' diye. Maskeyi bırakın hala hastalığın var olup olmadığını soruyor insanlar, inanılmaz bir şey. İnsanlar ölürken, hayatını kaybederken, yoğun bakımda çile çekerken aylarca yatan hastalar varken hala bu soruyu soruyor olmaları bile çok enteresan. İnsanlar da körlük oluşuyor herhalde ciddi anlam da büyük bir savaş var. Savaşın içinde savaşı göremiyor insanlar. Maalesef bir mücadele de bu grup insanlarla yürüyor. Maskenin koruyucu olduğunu söyledik insanlar inatla yapmak istemiyor. Bilim insanı diye çıkan kişilerin maskeye gerek yok, korumaz gibi şeyleri de bunda etkili oldu" dedi.

"İnşallah yazı daha rahat geçireceğiz diye düşünüyoruz"

Bulaşın önüne geçilmesi için sosyal mesafenin korunması gerektiğini belirten Tükek, "Restoranlar berberler çok yakın temas olan yerler. Sosyal mesafeyi koruyamadığımız yerler bir kişi enfekte olsa hepsi enfekte olur. Taziyeler de yasaklanmalı. Biz gördük ki birçok virüsün yayılma sebebi taziyeler. Ülkemizde virüsün en fazla bulaşma nedenlerinden bir tanesi hem ev taziyeleri ev gezmeleri. Eğitim çok önemli, kritik bir konu. Çocuk sonuçta maskeyi çıkartabilir. Enfeksiyon kaptığında evdeki insanları enfekte edebilir. Salgının pik yaptığı dönemlerde çok riskli. Bizim hep birlikte bu tedbirlere uyup kendi şehrimizi maviye çevirmemiz lazım. Virüsün mutasyona uğrama ihtimalinin azaltılması gerekiyor. Ancak o şekilde rahata erebiliriz. Gelişmiş ülkeler kendi vatandaşlarını korumak adına bütün aşıya sahip çıkıyorlar. Ama bunun bir çözüm olmadığını görecekler. Afrika gibi veya daha az gelişmiş bölgeler aşılanmadığı takdirde bu virüsü ortadan kaldırmak mümkün değil. Oradan tekrar size gelir. Özellikle hafta sonu yasakları hakkıyla uygulansın bu bile ateşi söndürebilir. Hava ısınıyor şimdi takmak da zorlaştı ama maskeli kişiler korunuyor. Her seferinde biz diken üzerindeyiz. Sürekli yeni ekipler kuruyoruz. Kısıtlılık olduğu zaman seviniyoruz en azından iş yükümüz biraz azalacak diye. Aşılama da iyi gidiyor şu an hazirana kadar da aşılamanın büyük çoğunluğu bitirilirse inşallah yazı daha rahat geçireceğiz diye düşünüyoruz" dedi.

"Çapa olarak büyük yara aldık"

İstanbul Tıp Fakültesinde korona virüsten kaybedilen sağlık çalışanlarının sayısına ilişkin konuşan Tükek, "Sayı tam net değil ama 1 Nisan'da geçen sene Cemil Taşcıoğlu'nu kaybetmiştik. Ondan sonra da yine hocalardan baya bir kaybımız oldu. Çapa olarak büyük yara aldık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Prof. Dr. Tufan Tükek: Tedbir tam zamanında geldi, taziyeler de yasaklanmalı
Prof. Dr. Tufan Tükek: Tedbir tam zamanında geldi, taziyeler de yasaklanmalı
Prof. Dr. Tufan Tükek: Tedbir tam zamanında geldi, taziyeler de yasaklanmalı
Prof. Dr. Tufan Tükek: Tedbir tam zamanında geldi, taziyeler de yasaklanmalı

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Tufan Tükek: 'Tedbir tam zamanında geldi, taziyeler de yasaklanmalı' - Son Dakika


Son Dakika

Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor 48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı
Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir         
12:15
Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı         
12:04
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor         
11:31
Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı         
11:24
Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor         
10:59
11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar         
10:52
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş         
09:24
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi         
00:35
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 12:54:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Tufan Tükek: "Tedbir tam zamanında geldi, taziyeler de yasaklanmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei