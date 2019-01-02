Prof. Dr. Tunçer: "Aslan Balığı Zehirlidir, İnsanı Felç Edebilir"
13 dakika önce
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nden Prof. Dr. Sezginer Tunçer, "Aslan balığı insanları hastaneye kadar götürebilecek nörofizyolojik etkileri olan bir zehre sahiptir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nden Prof. Dr. Sezginer Tunçer, "Aslan balığı insanları hastaneye kadar götürebilecek nörofizyolojik etkileri olan bir zehre sahiptir. Kişiyi felç edebilir" dedi.
Prof. Dr. Sezginer Tunçer, "Aslan balığı şu anda takip edilen önemli türlerden bir tanesi. Kendisi agresif bir tür, Kızıldeniz'den denizlerimize göç etmiş istilacı bir tür. Doğu Akdeniz
ülkelerinde olduğu gibi takip edilmekte ve bunların zehirli bir deniz balığı olduğu bilinmektedir. Özellikle dikenleri yüzünden bunlar kesinlikle zehirlidir. Tutulmaması gerekir ve tüketilmemesi gerekir. Ancak bazı çevrelerde bunun balıkçılar tarafından tüketildiğini ve yenildiğini öğrendik. Bu konularda halkımızın çok dikkatli olması lazım. Çünkü hem operkul üzerinde, hem de sırt yüzgeçlerindeki dikenler son derece tehlikelidir. Allah korusun insanları hastaneye kadar götürebilecek nörofizyolojik etkileri olan bir zehre sahiptir. Kişiyi felç edebilir. Ölüme sebebiyet verebilir. Özellikle orta yaş ve üzeri gruplarda daha da etkili olabilmektedir" diye konuştu. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:00 Kaynak: İHA
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