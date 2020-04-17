Prof. Dr. Turan Güven'in adı Kadirli'de kültür ve sanat merkezine verildi - Son Dakika

Merhum Prof. Dr Turan Güven'in adı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Kadirli Kültür ve Sanat Merkezi'ne verildi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Turan Güven'in Türkiye'nin ve Kadirli'nin yetiştirdiği önemli bilim insanlarından birisi olduğunu belirtti.

Turan'ın Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfının da kurucuları arasında bulunduğunu hatırlatan Durmuşoğlu, "Turan hocamızının adının ve eserlerinin yaşatılması adına Kültür ve Turizm Bakanlığına Kadirli'de bulunan Kadirli Kültür ve Sanat Merkezi'nin adının 'Prof. Dr. Turan Güven Kültür ve Sanat Merkezi' olarak değiştirilmesi talebinde bulunulmuştu. Bakanlık talebi uygun gördü ve kültür merkezimizin adı 'Prof. Dr. Turan Güven Kültür ve Sanat Merkezi' olarak değiştirildi. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.