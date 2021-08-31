Prof. Dr. Turan: "Petrol sızıntısı İskenderun Körfezini de tehdit edebilir" - Son Dakika

İskenderun Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, petrol sızıntısının İskenderun Körfezini de tehdit edebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Cemal Turan yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısında, Akdeniz kıyısında yer alan Banyas kentindeki bir rafineride geçen hafta başında oluşan petrol sızıntısının hızla Doğu Akdeniz açık sularında yayıldığını belirterek, "Uydu verileri, mevcut akıntı sistemi ve meteorolojik veriler kullanılarak yaptığımız değerlendirmelere göre oluşan petrol sızıntısının Doğu Akdeniz mevcut kuzey-kuzeybatı yönlü küçük Asya akıntı sistemi ve çarşamba ve perşembe günleri güney-güneybatıdan esecek 3 ila 5 kuvvetindeki rüzgar ile kötü ihtimalle Mersin ve İskenderun Körfezleri'ni de tehdit edebilir" dedi.

Petrolün ulaşması durumunda kıyısal ekosistemi olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Prof. Dr. Turan, "Bu petrol sızıntısı İskenderun Körfezine ulaşması durumunda mevcut akıntılar göz önüne alındığında körfezinde ilk olarak Karataş ve Yumurtalık bölgelerinde bulunan Akyatan lagünlerini etkiler. Petrol sızıntısı birçok sucul canlıya ev sahipliği yapan Körfezimizin kıyısal alanlarında bir çevre felaketine neden olabilir. Bu nedenle yetkililerin açık sularda müdahale etmesi çok önemlidir, zaten yetkililer bu yönde çalışmalara başlamıştır. Bunun için elimizde yeterince deniz pedlerinin mevcudiyeti önemlidir ve ayrıca yangın riskine karşı da gerekli önlemler alınmalıdır" dedi.

(Ahmet Seher/İHA)