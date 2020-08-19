Prof. Dr. Türkyılmaz rektör yardımcılığı görevine getirildi - Son Dakika

Prof. Dr. Türkyılmaz rektör yardımcılığı görevine getirildi

Trakya Üniversitesi'nde Prof. Dr. Murat Türkyılmaz rektör yardımcılığı görevine getirildi.

Trakya Üniversitesi'nde Prof. Dr. Murat Türkyılmaz rektör yardımcılığı görevine getirildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kimya bölümü öğretim üyesi ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Türkyılmaz rektör yardımcılığı görevine atandı. Rektör yardımcılığı görevini yürüten biyoloji bölümü öğretim üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Yurtcan düzenlenen törenle görevi Türkyılmaz'a devretti. Rektörlük makamında gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer katıldı.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:33

Kaynak: AA

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