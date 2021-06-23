Prof. Dr. Uğur Şahin, açıkladı: BioNTech aşısı, delta varyantı karşısında da etkili - Son Dakika

Koronavirüse karşı tüm dünyaya umut olan BioNTech aşısının mucitlerinden Prof. Dr. Uğur Şahin, şirketin çevrim içi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada kendi ürettikleri korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirtti. Özellikle dünyayı kasıp kavuran Delta varyantına karşı aşının etkili olup olmadığı merak edilirken, Şahin, "Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok." dedi.

VARYANTLARA KARŞI SÜREKLİ ANALİZ YAPIYORLAR

Şirketin kurucusu Şahin, BioNTech'in teknoloji, üretim ve onay alanlarında esnek süreçler üzerinde çalıştığını söyledi. DW Türkçe'de yer alan habere göre Şahin, mevcut aşıları yenilemek veya yeni ortaya çıkan bir virüs türüne uyum sağlamak için üçüncü bir dozun gerekli olması durumunda buna hazırlıklı olmak ve hızlı tepki vermek amacıyla aşının yeni varyantlara karşı etkinliğini sürekli analiz ettiklerini kaydetti.

Koronavirüsün yeni varyantları hakkındaki edindikleri bilgilerin gün geçtikçe arttığını söyleyen Uğur Şahin, aşılananların bağışıklığının zamanla azaldığı ve bu süreçte yeni varyantların ortaya çıktığını vurguladı.

3. DOZ İÇİN BELİRSİZLİK VAR

BioNTech kurucusu, "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Ancak, (üçüncü doz) takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz." dedi. Şahin ABD'li ortakları Pfizer ile bu yıl üç milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını belirterek, gelecek yıl ise bu rakamın daha da artacağını söyledi. BioNTech, söz konusu aşıların en az yüzde 50'sini kendi üretmeyi planlıyor.

TÜRKİYE'DE 77 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hindistan'da başlayan daha sonra Rusya'da etkili olan ve 28 Nisan'da 5 kişide görülen Delta mutasyonu konusunda bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca, dün itibarıyla 77 kişide söz konusu mutasyona rastlandığını söyledi.

DELTA VARYANTI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Almanya'da salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), Delta varyantı ile oluşan enfeksiyonların, hastalığın daha ciddi seyrine yol açtığını varsayıyor. RKI, daha kolay bulaşan Delta varyantının (B. 1.617.2) baskın hale gelmesi durumunda, Almanya'da enfeksiyon sayısının tekrar artabileceği uyarısında bulunuyor.

Delta varyantı İngiltere'de yüksek aşılama oranlarına rağmen, birkaç hafta içinde baskın hale geldi. Portekiz'in başkenti Lizbon, hafta sonu Delta mutantı nedeniyle kapatıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'da Delta varyantının yol açtığı yeni enfeksiyonlar en yüksek seviyeye tırmandı.