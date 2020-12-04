- Prof. Dr. Uğur Şahin aşıya giden süreci anlattı: "Bu benim için bir onur"- Dr. Özlem Türeci: "Aşı farklı topraklarda farklı kitlelere... - Son Dakika

- Prof. Dr. Uğur Şahin aşıya giden süreci anlattı: "Bu benim için bir onur"- Dr. Özlem Türeci: "Aşı farklı topraklarda farklı kitlelere...

04.12.2020 23:12

- Prof. Dr. Uğur Şahin aşıya giden süreci anlattı: "Bu benim için bir onur" Dr. Özlem Türeci: "Aşı farklı topraklarda farklı kitlelere eriştirilmelidir" Korona aşısını bulan Türk bilim insanları BM'de konuştu Korona virüs aşısını bulan BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr.

- Prof. Dr. Uğur Şahin aşıya giden süreci anlattı: "Bu benim için bir onur"

Dr. Özlem Türeci: "Aşı farklı topraklarda farklı kitlelere eriştirilmelidir"

Korona aşısını bulan Türk bilim insanları BM'de konuştu

NEW YORK - Korona virüs aşısını bulan BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin katıldığı BM Genel Kurulu'nun Covid-19'la mücadele konulu özel oturumunda, "Bu benim için bir onur. Tecrübelerimizi paylaşmaktan gurur duyuyorum" dedi. Şirketin kurucularından Dr. Özlem Türeci ise, "Aşı farklı topraklarda farklı kitlelere eriştirilmelidir" diyerek BM ve ülkelerin liderlerine çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Covid-19'la mücadele konulu özel oturumunun ikinci gününde "Covid-19 Aşısına Giden Yol" başlıklı 2. panele geliştirdikleri aşıyla dünyaya umut olan Alman biyoteknoloji şirketi BioNtech'in kurucu ortağı Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, UNICEF ve aşıya adil erişim sağlanması için çalışmalar yapan kuruluşların yöneticileri katıldı. Türk bilim insanı Uğur Şahin ve BionTech'in kurucularından Özlem Türeci, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile ortaklaşa geliştirdikleri korona virüs aşısı hakkında konuştu. Salgın nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda söz alan BioNTech şirketinin kurucu ortağı Uğur Şahin, aşı çalışmalarına dair süreci anlattı. Şahin, "Bu benim için bir onur. Tecrübelerimizi paylaşmaktan gurur duyuyorum" diyerek yaşadığı sevincini paylaştı.

Şirketlerinde ağır hastalıklarla mücadele konularında çalıştıklarını kaydeden Şahin, "Yeni teknolojileri kullanıp aşıyı hazırlamak gerekiyordu. Yaklaşımlarımızı birleştirdik, Wuhan'da bir salgın olduğunu duyduk, 24 Ocak'ta Cuma akşamı Çin'de yeni bir virüs olduğunu öğrendik. İnsanlığın hiçbir bağışıklığının olmadığı bir virüs söz konusuydu. Ağır solunum yolu hastalığı görülen bir durumdu. Bulaşan kişilerin bazılarında belirti olmamasına rağmen bulaştırıcı olabiliyorlardı. Özlem'i aradım ve bunun yeni ve ağır bir salgın olduğunu söyledim. Plan hazırladık ve arkadaşlarımızla görüştük. Buna karşı bir aşı geliştirmek gerekiyordu" diyerek aşıya giden sürece değindi.

Korona virüs aşısını bulan Şahin, "İlgili çevremizi harekete geçirdik, bilim adamlarını bir araya getirdik ve zaman kaybetmemeye çabaladık. Bu bilim adamları gönüllü çalıştılar. Yalnız çalışamazdık, Pfizer ile de ortak hareket ettik. Bilim adamları ve uzmanların bir ortak çalışması ortaya konuldu. Bu çabalarımız bizi sonuca götürdü ve nihayet sonuç alınabilen bir aşıya ulaştık" dedi.

"Aşı farklı topraklarda farklı kitlelere eriştirilmelidir"

Covid-19 aşının bulunmasında büyük rol oynayan diğer bir isim olan BioNTech'in kurucularından Özlem Türeci ise, "Umutsuzluklarımızla şirketimizi kurmuştuk. Yenilik ve araştırma yapmak için bütçe konusu her zaman sorun olmuştur. Ancak buna rağmen biz çalışmalarımızı yaptık. Şimdi söylenenler beni duygulandırıyor. Bize göre aşının geliştirilmesi dünya geneline yayılmalıdır. Aşı farklı topraklarda farklı kitlelere eriştirilmelidir. Amacımız aşıyı olabildiğince hızlı üretmek ve dünya ülkelerine ulaştırmaktır. Çaba ve iş birliği dünya çapında olmalıdır. Tek başına bir şirket değil, BM ve hükümetler de bu iş birliğinin içinde olmalıdır" diyerek ilgili kurumlara seslendi.

- Prof. Dr. Uğur Şahin aşıya giden süreci anlattı: Bu benim için bir onur - Dr. Özlem Türeci: Aşı farklı topraklarda farklı kitlelere...
- Prof. Dr. Uğur Şahin aşıya giden süreci anlattı: Bu benim için bir onur - Dr. Özlem Türeci: Aşı farklı topraklarda farklı kitlelere...
- Prof. Dr. Uğur Şahin aşıya giden süreci anlattı: Bu benim için bir onur - Dr. Özlem Türeci: Aşı farklı topraklarda farklı kitlelere...
- Prof. Dr. Uğur Şahin aşıya giden süreci anlattı: Bu benim için bir onur - Dr. Özlem Türeci: Aşı farklı topraklarda farklı kitlelere...

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Prof. Dr. Uğur Şahin aşıya giden süreci anlattı: 'Bu benim için bir onur'- Dr. Özlem Türeci: 'Aşı farklı topraklarda farklı kitlelere... - Son Dakika


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