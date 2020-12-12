Prof. Dr. Uğur Şahin: FDA'nın aşı onayı önemli bir aşama - Son Dakika

Prof. Dr. Uğur Şahin: FDA'nın aşı onayı önemli bir aşama

12.12.2020 22:05
Prof. Dr. Uğur Şahin: FDA'nın aşı onayı önemli bir aşama, System.String[]

BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşına acil kullanım onayı vermesine ilişkin, "FDA'nın onay vermesi aşının geliştirilmesinde çok önemli bir adımdır" dedi.

BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşına acil kullanım onayı vermesine ilişkin, "FDA'nın onay vermesi aşının geliştirilmesinde çok önemli bir adımdır" dedi.

Almanya'da kurucusu ve CEO'su olduğu BioNTech ile koronavirüs aşısı geliştiren ve tüm dünyanın umudu haline gelen Prof. Dr. Umut Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşıya acil kullanım onayı kararını CNN International'a değerlendirdi. Şahin, "Bu çok önemli bir kilometre taşıdır. Böylesine güzel bir görüşme yaptığımız için ve FDA aşıya izin verdiği için gerçekten mutluyum. Böylece aşımızı ABD nüfusu için kullanılabilir hale getirebiliriz" dedi.

YÜZDE 95 ETKİLİ OLDUĞU KANITLANMIŞTI

BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısında yapılan ve 40 bin gönüllünün bulunduğu klinik denemelerde, aşının yüzde 95 etkili olduğu ifade edilmişti. Şahin, "En önemli sonuç aşılananların hastaneye yatma riskinin çok daha düşük olmasını beklememiz. Bu, ABD'de hastaneye yatma riskinin daha düşük olmasını beklediğimiz anlamına geliyor. Elbette salgının hızını azaltmak için nüfusun büyük bir kısmına ulaşmamız gerektiğinden, önümüzdeki birkaç ay içinde pandeminin yayılması üzerinde doğrudan bir etkimiz olmayacak" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Uğur Şahin, Pfizer, İlaç, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Prof. Dr. Uğur Şahin: FDA'nın aşı onayı önemli bir aşama - Son Dakika Dünya


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