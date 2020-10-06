Prof. Dr. Uğur Şahin'in Biontech firması aşı ruhsatına başvurdu

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in yöneticiliğini yaptığı Biontech, geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşı adayı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) ruhsat başvurusunda bulundu. Ruhsat alınması halinde aşının üretimine geçilecek.

Almanya'da koronavirüse karşı geliştirilen aşı adayı için klinik deneylere daha önce izin alan Biontech, Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) ruhsat başvurusu yaptı. Firma, yetişkinlerde uygulanan klinik öncesi ve klinik deneylerden alınan sonuçların 'cesaret verici' olduğunu açıkladı.

DÜNYADA RUHSAT İÇİN BAŞVURAN İKİNCİ ŞİRKET OLDUBiontech koronavirüs aşısı ruhsatı için başvuran ilk Alman şirketi oldu, uluslararası alanda ise Astrazeneca ile birlikte ikinci şirket oldu.

Avrupa İlaç Ajansı, Biontech aşı adayının etkin maddesi BNT162b2'yi 'Rolling Review' adı verilen bir süreçle inceleyeceğini bildirdi. Bu süreçte, klinik deneyde elde edilen veriler sürekli olarak ajansa aktarılarak incelemeye tabi tutuluyor.