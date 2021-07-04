Üye Girişi
Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim - Son Dakika

Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim

04.07.2021 14:53

SABANCI Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine video konferans yöntemiyle katılan BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, "Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz.

SABANCI Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine video konferans yöntemiyle katılan BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, "Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşecek" dedi.

Sabancı Üniversitesi'nin 19. dönem lisans ve 22. dönem lisansüstü mezuniyet töreni üniversite kampüsünde fiziksel olarak gerçekleşti. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Leblebici'nin katılımı ile gerçekleşen 2021 Mezuniyet Töreni'nin Onur Konuşmacıları BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, mezuniyete video mesajla katılarak gençlere bilim ve araştırmanın insanlık için nasıl fark yarattığını dünyaya gösterdiğini anlattılar.

UĞUR ŞAHİN MEZUNİYET TÖRENİNE VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE KATILDI

Sabancı Üniversitesi 2021 Mezuniyet Töreni'nde BioNTech firmasının kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, "Onur Konuşmacıları" olarak programa video konferans yöntemiyle katıldı. Pandeminin, her şeyden önce bilim ve araştırmanın nasıl bir fark yaratabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Uğur Şahin, birer bilim insanı olarak, eğitimleri ve on yılı aşkın araştırmaları sayesinde meslektaşları, uzmanlar ve güvenilir bilim insanları ile bir fark yaratmayı başardıklarını belirtti. Sabancı Üniversitesi mezunlarını diplomaları için tebrik eden Şahin, "Bugün başardıklarınız, geleceğinizi doğrudan etkileyecek. Bugünü asla unutmayın, çünkü bugün üç sebeple sizin için çok önemli bir gün" dedi.

Şahin, çalışmaları ve aşılama süreçlerinin gidişatı ile ilgili de görüşlerini paylaştı. Araştırmalarının odak noktasının kanser hastaları için hastaya özel ilaç geliştirmek olduğunu vurgulayan Şahin, geliştirdikleri teknolojinin yalnızca kanser hastaları için ilaç geliştirmede değil, tüm insanlığa faydalı olabilecek bir aşı geliştirmede de kullanılabileceğini fark ettiklerini dile getirdi. Yarattıkları etkinin boyutunun önemli olmadığını, tek bir kişiye bile yardım ettiklerinde de, geliştirdikleri aşının tüm insanlığa fayda sağlayarak normal hayata dönmemize vesile olduğunda da aynı oranda mutlu olduğunu belirten Şahin, aşılama süreçleri ve normale dönüş ile ilgili de paylaşımlarda bulundu.

NORMAL HAYATIMIZA DÖNECEĞİZŞahin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşecek. Böylece hem enfeksiyonu kontrol altına alabileceğiz hem de hastaneye yatış oranlarını azaltabileceğiz ve normal hayatımıza devam edeceğiz. Pandeminin bize öğrettiklerinden ders çıkarmamız çok önemli, bunlardan biri de bilim ve işbirliğinin ne denli büyük bir fark yaratabileceği oldu. Dolayısıyla, geleceğe iyimser bir şekilde bakmalı ve bilime, eğitime, araştırmaya yatırım yaparak işbirliğine daima açık olmalıyız."

"CESARET, TEVAZU, SEBAT ETMEK"

Dr. Özlem Türeci de konuşmasında, "Uğur Şahin'le beraber çıktıkları yolculuk boyunca sonuçlarını ve neticelerini kestiremedikleri pek çok karar almak zorunda kaldıklarını dile getiren Türeci, bu yolda kendilerine üç erdemin yol gösterdiğini vurguladı: "Cesaret, Tevazu, Sebat etmek."

Sabancı Üniversitesi mezunlarına yaptıkları her şeyde cesaret ve tevazu ile hareket etmeyi öneren Türeci, başarısızlıktan korkmamalarını gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Potansiyelinizi ve size has özel güçlerinizi açığa çıkarmak için hiç durmadan gayret etmeniz gerekli. Yirmi kere başarısız olup, yirmi birinci denemede başarıya ulaşabilirsiniz. Evet, bu Uğur ile hayatımızda hep tekrar eden bir tema oldu. Kariyerimin başında, büyük başarılar elde etmek istiyorsam, yalnızca başarıyla değil, başarısızlıkla

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, bazı üniversitelerden farklı olarak normalleşme ve aşı süreçlerinin hızlanmaya başlamasını göz önünde bulundurarak ve gerekli tüm önlemleri alarak 2021 Mezuniyet Töreni'ni Sabancı Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirdiklerini söyledi. Pandemi sonrasında bambaşka bir dünya ile karşı karşıya olduğumuzu ifade eden Güler Sabancı, şöyle konuştu: "Her şeyin yeniden düşünüldüğü, bütün kurum ve kuruluşların rollerinin yeniden belirlendiği, değişim döngülerinin hızlandığı ve stratejik bakış açılarının çeviklik gerektirdiği bu dönemde başarılı olmak, çok yönlü ve akıcı bir liderlik yaklaşımı gerektiriyor. Zorlukları aşabilmek için hızlı ve akılcı çözüm bulma becerisi yani beceriklilik ve de duygusal dayanıklılık çok önem kazanıyor. Değişime ayak uyduran, değişimi kucaklayan, şikayet etmek yerine çözüm üreten bireyler olmak önemli. Unutmayın ki; değişikliğe uyum sağlamak bir zeka göstergesidir."

2021 Mezuniyet Töreni'nde, her yıl Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine tamamı Sakıp Sabancı Fonu'ndan karşılanan özel bir ödüle layık görülen fakülte birincileri de açıklandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Birincisi Deniz Şahin, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Birincisi Selin Alara Dalgıç, Yönetim Bilimleri Fakültesi Birincisi Orkan Mamado oldu. Lisansüstü mezunları adına Şevval Özkaymak, lisans mezunları adına Alara Buyuran birer konuşma yaptılar.


Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim
Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim
Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim
Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim
Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim

Sabancı Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Güler Sabancı, Uğur Şahin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Duygu Özaslan'a, sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik teklifi etti 14:35 Duygu Özaslan'a, sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik teklifi etti Film gibi kaza! Uykusundan uyandı, otomobilinin üzerinde başka bir araç gördü 14:12 Film gibi kaza! Uykusundan uyandı, otomobilinin üzerinde başka bir araç gördü G.Saray, geçen sezon ligi altüst eden Ndao'ya teklif götürdü 13:34 G.Saray, geçen sezon ligi altüst eden Ndao'ya teklif götürdü
''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş 12:59 ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu 12:33 Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı 11:24 Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı
9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 10:52 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı 00:02 Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı

Son Dakika Haberleri
15:06 Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu
14:12 Film gibi kaza! Uykusundan uyandı, otomobilinin üzerinde başka bir araç gördü
13:35 Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor
13:34 G.Saray, geçen sezon ligi altüst eden Ndao'ya teklif götürdü
12:58 ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş
12:47 İngiltere'de çocuk kaçırmıştı! 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü
12:40 Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum
12:32 Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu
12:10 Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada
12:10 Galatasaray, kendi Emre Belözoğlu'sunu buldu: Arda Turan
Almanya, Türk asıllı Yasemin'i arıyor! 82 milyon lira ile kayıplara karıştı Almanya, Türk asıllı Yasemin'i arıyor! 82 milyon lira ile kayıplara karıştı         
14:56
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş         
14:18
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
3 yaşındaki oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıtan baba tutuklandı 3 yaşındaki oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıtan baba tutuklandı         
13:22
Son Dakika! Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum         
12:40
Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada Arkadaşını dinlemedi otomobil çarptı! Üst geçidi kullanmayan hemşirenin kaza anı kamerada         
12:11
Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış         
11:13
Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor         
10:33
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi         
14:57
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 15:09:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement