Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurmak istiyor - Son Dakika

Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurmak istiyor

26.01.2021 10:30
Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurmak istiyor, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uğur Hoca, Türkiye ile ilgili güzel cümleler kurdu. Gerçekten burada ortak bir Ar-Ge merkezi kurmak istiyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uğur Hoca, Türkiye ile ilgili güzel cümleler kurdu. Gerçekten burada ortak bir Ar-Ge merkezi kurmak istiyor" dedi.

Bakan Varank, TÜBİTAK Başkanı Mandal'a Almanya'ya gitmesi için talimat verdiğini belirterek, "BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin Hoca açıklama yaptı. 'Son 15 yılda Türkiye'deki teknoloji yatırımları gelişti, TÜBİTAK'la görüşüyoruz' dedi. Doğru, biz mart ayından beri Uğur Hoca ile görüşüyoruz. Burada beraber iş yapmak için görüşüyoruz. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hocamıza talimat verdim, Almanya'ya gitmesi için. Türkiye iyi bir noktada. Kendi aşımızı geliştirmekte kararlıyız. Salgınla beraber özellikle insanların aşılanmasıyla insan adayları bulmakta zorlanıyorsunuz, özellikle faz 3 aşamasında; ama biz bu işe çok ciddi şekilde devam ediyoruz. Çünkü bu salgının uzun yıllar devam edeceğini görüyoruz. Bugün aşılanma takvimlerini ilan eden ülkelere baktığınızda dünya nüfusunun az bir kısmının 2021'de aşılanacağını görüyoruz. Belki yabancı ülkelerle iş birliği yapabiliriz; ama kendi aşımızın olmasını istiyoruz. Burada kazandığımız kabiliyetlerin Türkiye'nin elini çok güçlendireceğinin farkındayız" dedi.

Bakan Varank, TÜBİTAK Başkanı Mandal'ın Uğur Şahin ile defalarca görüştüğünü belirterek, "Birlikte araştırma merkezi açma fikri bu görüşmelerden doğdu. Biz şu anda şunu biliyoruz; Onların üretim kapasitelerinde bir kısıt var. 'Beraber bir üretim tesisi Türkiye'de kurabilir miyiz' diye bizzat gidip görüşmesini istedim. Zoom toplantıları etkili olsa da yüz yüze görüşme daha farklı. Kısa sürede gidecek. 'Türkiye'de üretim yapabilir miyiz' diye alternatifleri konuşacağız. Almanya açısından yasal engel yok. Fikri mülkiyet ile ilgili kısıtlama var mı bilmiyorum. Bunları da tartışmak üzere gidiyor. Uğur Hoca, Türkiye ile ilgili güzel cümleler kurdu. Gerçekten burada ortak bir Ar-Ge merkezi kurmak istiyor, özellikle kanser çalışmaları yapmak istiyor. Bunu zaten bir yola soktuk. Ortak üretim konusunu Hasan Hoca görüşecek" ifadesini kullandı.

Araştırma Geliştirme, Mustafa Varank, Uğur Şahin, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurmak istiyor - Son Dakika Magazin


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