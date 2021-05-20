BioNTech'in kurucu ortağı Şahin: "Türkiye'de hem aşı üretmek hem Ar-Ge yapmak istiyoruz" - Son Dakika

BioNTech'in kurucu ortağı Şahin: "Türkiye'de hem aşı üretmek hem Ar-Ge yapmak istiyoruz"
20.05.2021 19:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'de video konferans yoluyla katıldı.
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