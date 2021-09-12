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Prof. Dr. Uğur Şahin, yaşlanmayı durdurmakla ilgili açıklamalarda bulundu: Süreci tersine çevirmek mümkün - Son Dakika

Prof. Dr. Uğur Şahin, yaşlanmayı durdurmakla ilgili açıklamalarda bulundu: Süreci tersine çevirmek mümkün

12.09.2021 16:37
Prof. Dr. Uğur Şahin, yaşlanmayı durdurmakla ilgili açıklamalarda bulundu: Süreci tersine çevirmek mümkün, System.String[]

Koronavirüs aşısı BioNTech'in kurucularından biri olan Prof. Dr. Uğur Şahin, yaşlanmayı durdurmakla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşlanmanın biyolojik bir süreç olduğundan bahseden Şahin, "Bir bilim kurgu filmlerindeki gibi birden bire genç insanlara dönüşmek mümkün değil. Ancak hasar görmüş bir bir organın yaşlanma süreci tersine çevrilebilir. Bunun mümkün olacağına kesinlikle inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulundu. Şahin, yaşlanmanın da biyolojik bir durum olduğunu belirterek deri hücrelerinin belirli faktörlerle yeniden programlanabileceğinin, yani gençleştirilebileceğinin onlarca yıl önce görüldüğünü ifade etti.

"BİLİM KURGU FİLMLERİNDEKİ GİBİ OLMAZ"

Bu faktörlerin mRNA aracılığıyla da hücrelere sızdırılabileceğini anlatan Şahin, "Bir bilim kurgu filmindeki gibi birdenbire yaşlı insanları genç insanlara dönüştüremezsiniz. Ancak belki hasar görmüş bir kalbin veya diğer hasarlı veya eski organların tamamen veya kısmen yaşlanma sürecini tersine çevirebilirsiniz. Bunun bir gün mümkün olacağına kesinlikle inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KIŞ AYLARI İYİ GEÇEBİLİR

Şahin, Kovid-19'un hayatı ve manşetleri ne kadar daha belirleyeceğine ilişkin soruya da virüsün, umulmadık bir şekilde değişim göstermemesi ve gelecek haftalarda aşı oranının artırılmasının başarılması durumunda sonbahar ve kışı aylarını iyi geçirme şansının yüksek olduğunu kaydetti.

"KANSER HASTLAIKLARI İÇİN YÜKSEK ACİLİYET VAR"

Dr. Türeci de mRNA metoduyla geliştirilen aşının yüksek hızla piyasaya çıkmasının, ilgili yetkililerin aciliyet konusunda net bir anlayış göstererek birlikte çalışma yapmalarından kaynaklandığını söyledi. Bu hızlılığın ve gerekli ek kaynağın diğer terapilere de aktarılmasını istediklerini ifade eden Türeci, "Kanser hastalıklarında da yüksek aciliyetimiz var." ifadesini kullandı.

"NEYİN MÜMKÜN OLDUĞUNU HENÜZ GÖREMİYORUZ"

Türeci, yeni başarıların ön koşulunun bir hastalığın biyolojisini kesin bir şekilde anlamak olduğunu vurgulayarak, "Ardından mühendisler gibi, ilgili hastalık mekanizmalarını onarmak için hangi özel araçlara ihtiyaç duyduğumuzu düşünmeliyiz. Daha sonra, belirli hastalık için uygun araçları mRNA teknolojisindeki araç kutusundan alacağız ki bu araç kutusu çok zengindir. Neyin mümkün olduğunu henüz öngöremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÇOCUKLAR İÇİN HALEN ARAŞTIRMA YAPILIYOR

5 ila 11 yaş grubu çocuklar için Kovid-19 aşısına ilişkin bilgileri de paylaşan Türeci, bu yaş grubu için bulunan dozun 10 mikrogram olduğunu, bunun yetişkinlerdeki dozun üçte birine karşılık geldiğini anlattı. Türeci, daha küçük çocuklar için verilerin yıl sonuna kadar hazır olacağı bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Uğur Şahin, yaşlanmayı durdurmakla ilgili açıklamalarda bulundu: Süreci tersine çevirmek mümkün

Özlem Türeci, Uğur Şahin, Tragger, mRNA, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Uğur Şahin, yaşlanmayı durdurmakla ilgili açıklamalarda bulundu: Süreci tersine çevirmek mümkün - Son Dakika


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