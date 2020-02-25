Prof. Dr. Ulutin: Kişisel önlemlerle koronavirüsten korunmak can kurtarıcı - Son Dakika

Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, Çin'de başlayıp dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan koronavirüs'ten korunmanın, kişisel olarak alınacak önlemlerle tedaviden daha fazla can kurtarıcı olduğunu söyledi. Ulutin, "Sık el yıkama, el sıkışma ve öpüşme alışkanlıklarını bu süreçte bırakma, gribal enfeksiyonu olan kişilere 1 metreden fazla yaklaşmama alınacak en önemli tedbirlerdir" dedi.

"Çin'de başlayıp dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan koronavirüsün yarattığı tedirginlik devam ederken, hastalığın tedavisine yönelik ilacın henüz bulunamamış olması bu tedirginliği giderek artırıyor" diyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, aşı ve ilaç tedavisinin henüz bulunamamış olmasının hastalıkla ilgili belirsizliklerin artmasına yol açtığına dikkat çekti.

Koronavirüslerin şimdiye kadar çeşitli ağır solunum yolu hastalıkları yapan ve salgın oluşturabilen hastalık etkenleri olarak bilindiklerini ifade eden Prof. Dr. Ulutin, "Koronavirüsler zoonotik olup, hayvanlardan bulaşarak insanlarda da hastalık yapabilir. Ortaya çıkış yerinin Vuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarı (toptan balık ve canlı hayvan pazarı) olduğu, pazar çalışanlarında yoğun olarak hastalığa rastlanmasına bağlanmıştır. Bu nedenle hayvanlardan insanlara bulaştığı düşüncesi ilk etapta akla gelmiştir. Vakalarda ateş, solunum güçlüğü ve radyolojik olarak akciğerlerde zatüreyle uyumlu bulgular tespit edilmiştir" diye konuştu.

"ÖLÜM HIZI YÜZDE 2 CİVARINDA"

Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, şu ana kadar bildirilen ölüm vakalarının genellikle ileri yaştaki bireyler ya da eşlik eden sistemik hastalığı olan bireylerde olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Ölüm vakalarının bu iki grup insanda görülmesi, hastalığın insandan insana bulaştığı ve damlacık dediğimiz öksürükle havaya yayılan virüslerin sayesinde bu havanın solunması ya da bu virüslerin temas ettiği yüzeyle temas edilip, sonra ellerimizi ağız, yüz gibi bölgelerimize değdirdiğimizde ortaya çıkmaktadır. Kulukça süresinin 2-11 gün arasında olduğu ve ortalama 6 gün olduğu Çinli kaynaklarca bildirilmiştir. Şu an için eldeki veriler ile 2019-nCoV virüsünün ölüm hızı yüzde 2 civarındadır. Henüz bir aşı ya da tedavi şu an için geliştirilememiştir. "

"BU DURUMLARDA DİKKATLİ OLUN!"

Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, koronavirüse karşı hangi durumlarda, hangi kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini şöyle ifade etti:

1-Herhangi bir şiddette akut solunum yolu hastalığı (ateş, öksürük) bulunması.

2-Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu (ateş, öksürük ve kan O2 düşüklüğü, nefes darlığı, hipotansiyon, akciğer grafisinde yeni veya ilerleyici radyolojik görünümler, bilinç bulanıklığı, akut böbrek yetmezliği gibi bulgular nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği) varlığı.

3-Son 14 gün içerisinde;

-Doğrulanmış 2019-nCoV enfeksiyonu vakası ile yakın temas eden; veya,

-Hastane ilişkili 2019-nCoV enfeksiyonu bildirilen bir ülkede ilgili sağlık tesisinde bulunan,

- Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan kişiler veya,

-İkamet yeri veya seyahat geçmişi dikkate alınmaksızın, 2019-nCoV enfeksiyonu hastalarının tedavi edildiği birimlerde görev yapan sağlık personeli.

GRİBAL ENFEKSİYONU OLAN KİŞİLERE 1 METREDEN FAZLA YAKLAŞMAYIN

Koronavirüsten korunmanın kişsel hijyen ile başladığını kaydeden Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, "Sık el yıkama, el sıkışma ve öpüşme alışkanlıklarını bu süreçte bırakma, gribal enfeksiyonu olan kişilere 1 metreden fazla yaklaşmama alınacak en önemli tedbirlerdir. Ancak el yıkama tekniği hijyenik el yıkama tekniği kullanılarak yapılmalıdır" diye konuştu.

Hijyenin ve doğru el yıkamanın önemini vurgulamak amacıyla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin tüm lisans programlarına 'Hijyenik El Yıkama Tekniği' eğitimi verdiklerini anlatan Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, "Bu kapsamda öğretim elemanları gözetiminde Sağlık Bilimleri Fakültesi 4.Sınıf Hemşirelik Bölümü öğrencileri akran eğitimi yöntemiyle bu eğitimin gerçekleşmesini sağlayacaklardır. Benim tarafımdan kordine edilen bu organizasyon ile bilinçlenen öğrencilerimiz hem kendileri, hem de çevreleri için bu alışkanlığı yaygınlaştıracaklardır. Hastalıktan korunmayı bilmek, hastalığın tedavisinden daha kolay ve can kurtarıcıdır. Bu nedenle bu uygulamayı genişleterek devam ettirilmesi planlanmaktadır" şeklinde konuştu.