Prof. Dr. Ünüvar: "(Güldal Akşit'in vefatı) Solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliğinden vefat etti" - Son Dakika

Prof. Dr. Ünüvar: "( Güldal Akşit'in vefatı) Solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliğinden vefat etti"

-"Bugün saat 08.50'de durumu ağırlaştı, 09.35'te maalesef kaybettik"

ANKARA - Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Eski Bakan Güldal Akşit'in bu sabah fenalaşarak solunum sıkıntısına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

58'inci Hükümet'te Turizm Bakanlığı, 59'uncu Hükümet'te Turizm Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Güldal Akşit, bu sabah vefat etmişti. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde vefat eden Akşit ile ilgili bir basın açıklaması yapan Rektör Ünüvar, " 10 Kasım'da entübe edildi. Bugün saat 08.50'de durumu ağırlaştı, 09.35'te maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun. Solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliğinden vefat etti Sayın Bakanımız. Türkiye'ye çok hizmet etmiş, devletimize milletimize hizmet etmişti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Eski Bakan Akşit'in cenaze törenine ilişkin biligeri de paylaşan Ünüvar, "Yarın 4 Aralık Cumartesi Günü saat 12.00'de TBMM'de bir tören yapılacak. Daha sonra öğlen namazına müteakip Kocatepe Camiinden cenaze namazı kılınacak. Sayın Bakanımızı Karşıyaka Mezarlığı'ndan ebediyete uğurlayacağız" şeklinde konuştu.

Açıklamada, Akşit'in ailesi, AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK üyesi Lütfiye Selva Çam, hastane başhekimi ve doktorlar yer aldı.