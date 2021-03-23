Son dakika haberleri | ANTALYA Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun spreyi çok başarılı - Son Dakika

Son dakika haberleri | ANTALYA Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun spreyi çok başarılı

23.03.2021 11:47

Son dakika gündem haberine göre Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun spreyi çok başarılıAKDENİZ Üniversitesi'nden Farmakolog Prof. Dr. Coşkun Usta, koronavirüse karşı üretilen nazal aşı ve burun spreyiyle Covid-19'dan korunmada önemli başarı sağlandığını söyledi.

Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun spreyi çok başarılı

AKDENİZ Üniversitesi'nden Farmakolog Prof. Dr. Coşkun Usta, koronavirüse karşı üretilen nazal aşı ve burun spreyiyle Covid-19'dan korunmada önemli başarı sağlandığını söyledi. Usta, 'Artık 'nasıl sosyalleşebiliriz'in formülü aranıyor. Mesela metroya bineceksiniz. Binmeden önce bu spreyden burnunuza sıkıyorsunuz ve virüs burnunuzdan içeri girince bacakları ve kolları kırılıyor. Yani yapısı bozuluyor ve tutunup akciğerlere inemiyor' dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve aşı çalışmalarının devam ettiği koronavirüsle ilgili son çalışmaları değerlendiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü günden bu yana geçen bir yıllık sürede vaka sayılarının çok fazla değişmediğini, ancak ölüm oranlarının azaldığını ifade etti. Prof. Dr. Usta, 'Bu durum virüse karşı bir şeylerin başarıldığının aslında göstergesi. Ölüm oranları düşüyor. Virüsü tanıyoruz ve onu nasıl alt edeceğimizin yollarını deniyoruz. Çok güzel, umut verici çalışmalar görüyorum" dedi.

'ARTIK 'NASIL SOSYALLEŞEBİLİRİZ'İN FORMÜLÜ ARANIYOR'

Koronavirüse karşı tüm dünyanın elinden geldiği ölçüde hızla bir şeyler üretip ortaya koyduğunu da anlatan Prof. Dr. Usta, koronavirüsü etkisiz hale getirecek burun spreyinin Kanadalı bir firma tarafından üretildiğini söyledi. Sprey sayesinde virüsün çok kısa sürede etkisiz hale getirildiğini ifade eden Prof. Dr. Coşkun Usta, şöyle konuştu:

'Kanadalı bir şirket sadece burun spreyi ve gargara şeklinde kullanılacak bir ilaç üretti. Faz 2 çalışmasını yaptılar. Yüzde 99 oranında başarı sağladılar. Kalabalık bir ortama girilirken bu spreyi burnunuza sıkıyorsunuz ve virüs kapmıyorsunuz. Bakınız bu çok önemli bir gelişme. Artık 'nasıl sosyalleşebiliriz'in formülü aranıyor. Mesela metroya bineceksiniz. Binmeden önce bu spreyden burnunuza sıkıyorsunuz ve virüs burnunuzdan içeri girince bacakları ve kolları kırılıyor. Yani yapısı bozuluyor ve tutunup akciğerlere inemiyor. Çok başarılı bir yöntem."

Prof. Dr. Coşkun Usta, aşıların daha kolay yapılabilmesi için bir Hindistanlı firmanın nazal aşıyı geliştirdiğini, bu aşının kısa sürede koldan yapılması yerine burundan sprey halinde yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri | ANTALYA Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun spreyi çok başarılı
Son dakika haberleri | ANTALYA Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun spreyi çok başarılı
Son dakika haberleri | ANTALYA Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun spreyi çok başarılı
Son dakika haberleri | ANTALYA Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun spreyi çok başarılı
Son dakika haberleri | ANTALYA Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun spreyi çok başarılı
Son dakika haberleri | ANTALYA Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun spreyi çok başarılı
Son dakika haberleri | ANTALYA Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun spreyi çok başarılı
Son dakika haberleri | ANTALYA Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun spreyi çok başarılı

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Coşkun Usta, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ANTALYA Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun spreyi çok başarılı - Son Dakika


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